Станок автоматический двухколонный Stalex TBK-4228B
Арт. stalex_5972
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|800
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Габариты, мм
|2240х1800х1630
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Макс. диаметр заготовки, мм
|280
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Макс. размер заготовки, мм
|280х280
- Stalex TBK-4228В является автоматическим ленточнопильным станком, колонного двухстоечного типа. Автоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 280 мм и прямоугольной заготовки 280x280 мм под углом 90°. Двухстоечные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки (колонны) большого диаметра, по которым вертикально перемещается горизонтальная пильная рама. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию. На автоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – подвод заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок, предварительно настроить концевой ограничитель на необходимую длину получаемых заготовок и запустить цикл пиления кнопкой «Пуск». В стандартную комплектацию входят:
- ленточнопильный станок;
- ленточнопильное полотно, установленное на станке;
- гидравлические прижимы для пакетной резки на стационарные и подающие тиски;
- концевой ограничитель подачи заготовок – 505мм;
- мобильная стойка с роликом.
- Автоматическая подача заготовок в зону резания.
- Угол пиления заготовок 90°.
- Макс. единичный ход подающих гидравлических тисков – 505мм.
- Концевой ограничитель подачи заготовок для выставления необходимой длины в процессе пиления.
- Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок.
- Комплект гидравлических прижимов для пакетной резки.
- Станок управляется трёхфазным двигателем.
- Предохранительные концевики на кожухе маховика, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно.
- 3 скорости вращения полотна.
- Подсветка зоны резания.
- Зубчатый привод + клиноременная передача.
- Система быстрого подвода пильного полотна к заготовке.
- Автоматическое отключение при завершении резки.