Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Станок автоматический двухколонный Stalex TBK-4228B
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    Станок автоматический двухколонный Stalex TBK-4228B
    Арт. stalex_5972
    Станок автоматический двухколонный Stalex TBK-4228B

      Станок автоматический двухколонный Stalex TBK-4228B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_5972

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Вес, кг
      		800
      Габариты, мм
      		2240х1800х1630
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		280
      Макс. размер заготовки, мм
      		280х280
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Stalex TBK-4228В является автоматическим ленточнопильным станком, колонного двухстоечного типа. Автоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 280 мм и прямоугольной заготовки 280x280 мм под углом 90°. Двухстоечные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки (колонны) большого диаметра, по которым вертикально перемещается горизонтальная пильная рама. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию. На автоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – подвод заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок, предварительно настроить концевой ограничитель на необходимую длину получаемых заготовок и запустить цикл пиления кнопкой «Пуск». В стандартную комплектацию входят:
        • ленточнопильный станок;
        • ленточнопильное полотно, установленное на станке;
        • гидравлические прижимы для пакетной резки на стационарные и подающие тиски;
        • концевой ограничитель подачи заготовок – 505мм;
        • мобильная стойка с роликом.
        Основные элементы:
        • Автоматическая подача заготовок в зону резания.
        • Угол пиления заготовок 90°.
        • Макс. единичный ход подающих гидравлических тисков – 505мм.
        • Концевой ограничитель подачи заготовок для выставления необходимой длины в процессе пиления.
        • Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок.
        • Комплект гидравлических прижимов для пакетной резки.
        • Станок управляется трёхфазным двигателем.
        • Предохранительные концевики на кожухе маховика, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.
        • Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.
        • Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно.
        • 3 скорости вращения полотна.
        • Подсветка зоны резания.
        • Зубчатый привод + клиноременная передача.
        • Система быстрого подвода пильного полотна к заготовке.
        • Автоматическое отключение при завершении резки.
        На станках применяются биметаллические пилы марок М42 и М51 размером 27х0,9х3505 мм. Пилы с более твёрдым зубом М51 предназначены для резки заготовок из нержавеющих сталей. Отрезание заготовок на ленточно-отрезных станках необходимо проводить с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), обеспечивающих качественный рез, ресурс пилы и сохранность станка.