Станок автоматический двухколонный Stalex TBK-4228B

ленточнопильный станок;

ленточнопильное полотно, установленное на станке;

гидравлические прижимы для пакетной резки на стационарные и подающие тиски;

концевой ограничитель подачи заготовок – 505мм;

мобильная стойка с роликом.

Автоматическая подача заготовок в зону резания.

Угол пиления заготовок 90°.

Макс. единичный ход подающих гидравлических тисков – 505мм.

Концевой ограничитель подачи заготовок для выставления необходимой длины в процессе пиления.

Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок.

Комплект гидравлических прижимов для пакетной резки.

Станок управляется трёхфазным двигателем.

Предохранительные концевики на кожухе маховика, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.

Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.

Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно.

3 скорости вращения полотна.

Подсветка зоны резания.

Зубчатый привод + клиноременная передача.

Система быстрого подвода пильного полотна к заготовке.

Автоматическое отключение при завершении резки.

Stalex TBK-4228В является автоматическим ленточнопильным станком, колонного двухстоечного типа. Автоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 280 мм и прямоугольной заготовки 280x280 мм под углом 90°. Двухстоечные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки (колонны) большого диаметра, по которым вертикально перемещается горизонтальная пильная рама. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию. На автоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – подвод заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок, предварительно настроить концевой ограничитель на необходимую длину получаемых заготовок и запустить цикл пиления кнопкой «Пуск». В стандартную комплектацию входят:Основные элементы:На станках применяются биметаллические пилы марок М42 и М51 размером 27х0,9х3505 мм. Пилы с более твёрдым зубом М51 предназначены для резки заготовок из нержавеющих сталей. Отрезание заготовок на ленточно-отрезных станках необходимо проводить с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), обеспечивающих качественный рез, ресурс пилы и сохранность станка.