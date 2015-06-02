Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000

Преимущества

Защитная замковая скоба позволяет выполнять только 1 операцию

Белмаш 2000 имеет линейку и устройство для распиливания под углом

Кнопка вкл/выкл установлена на кронштейн, который поворачивается на 135

Комплектация

Станок деревообрабатывающий Белмаш 2000

Ограждение пильного диска и дисковой фрезы с расклинивающим ножом

Линейка

Винт-барашек

Вертикальный держатель со скобой

Ключи – 4 шт

Ограждение ножевого вала с кронштейном

Стол фрезерный

Упор

Вкладыш для фрезерования

Толкатель

Пильный диск

Строгальный нож

Сверлильный патрон

Гарантийный талон

Инструкция по эксплуатации

Белмаш СДМ-2000 относится к столярному инструменту для дома, мастерских и деревообрабатывающих предприятий. Благодаря небольшим габаритам (806 х 763 х 445 мм) и весу (49 кг) станок легко перемещать. Купить станок Белмаш 2000 вы можете в 1 клик на bigam.ru. Белмаш Универсал 2000 с двигателем в 2000 Вт и диском диаметром 250 мм можно использовать для распилки, фрезеровки, фугования и другой обработки деревянных заготовок. Для разной глубины распила предусмотрена линейка регулировки высоты пильного диска. Количество оборотов диска в минуту доходит до 2850. Белмаш Универсал 2000 многофункциональный деревообрабатывающий станок обладает двигателем асинхронного типа, что является дополнительной защитой от перегрузки и перегрева. В интернет-магазине «Бигам» станок деревообрабатывающий Белмаш Универсал 2000 можно приобрести по самой выгодной цене. Доставка осуществляется по всем регионам РФ.