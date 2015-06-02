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Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
4.3
3
Найти аналог
Комбинированные станки
    Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
    Арт. X1314011244
    4.3
    3
    Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
    Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
    Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
    Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
    Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
    Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
    Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
    Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
      Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
      Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
      Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
      Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
      Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
      Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
      Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
      Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000

      Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1314011244
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Belmash
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Габариты, мм
      		806х763х445
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Белмаш СДМ-2000 относится к столярному инструменту для дома, мастерских и деревообрабатывающих предприятий. Благодаря небольшим габаритам (806 х 763 х 445 мм) и весу (49 кг) станок легко перемещать. Купить станок Белмаш 2000 вы можете в 1 клик на bigam.ru. Белмаш Универсал 2000 с двигателем в 2000 Вт и диском диаметром 250 мм можно использовать для распилки, фрезеровки, фугования и другой обработки деревянных заготовок. Для разной глубины распила предусмотрена линейка регулировки высоты пильного диска. Количество оборотов диска в минуту доходит до 2850. Белмаш Универсал 2000 многофункциональный деревообрабатывающий станок обладает двигателем асинхронного типа, что является дополнительной защитой от перегрузки и перегрева. В интернет-магазине «Бигам» станок деревообрабатывающий Белмаш Универсал 2000 можно приобрести по самой выгодной цене. Доставка осуществляется по всем регионам РФ.

        Преимущества

        • Защитная замковая скоба позволяет выполнять только 1 операцию
        • Белмаш 2000 имеет линейку и устройство для распиливания под углом
        • Кнопка вкл/выкл установлена на кронштейн, который поворачивается на 135

        Комплектация

        • Станок деревообрабатывающий Белмаш 2000
        • Ограждение пильного диска и дисковой фрезы с расклинивающим ножом
        • Линейка
        • Винт-барашек
        • Вертикальный держатель со скобой
        • Ключи – 4 шт
        • Ограждение ножевого вала с кронштейном
        • Стол фрезерный
        • Упор
        • Вкладыш для фрезерования
        • Толкатель
        • Пильный диск
        • Строгальный нож
        • Сверлильный патрон
        • Гарантийный талон
        • Инструкция по эксплуатации