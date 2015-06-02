Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
Арт. X1314011244
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Габариты, мм
|806х763х445
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Частота, Гц
|50
- Белмаш СДМ-2000 относится к столярному инструменту для дома, мастерских и деревообрабатывающих предприятий. Благодаря небольшим габаритам (806 х 763 х 445 мм) и весу (49 кг) станок легко перемещать. Купить станок Белмаш 2000 вы можете в 1 клик на bigam.ru. Белмаш Универсал 2000 с двигателем в 2000 Вт и диском диаметром 250 мм можно использовать для распилки, фрезеровки, фугования и другой обработки деревянных заготовок. Для разной глубины распила предусмотрена линейка регулировки высоты пильного диска. Количество оборотов диска в минуту доходит до 2850. Белмаш Универсал 2000 многофункциональный деревообрабатывающий станок обладает двигателем асинхронного типа, что является дополнительной защитой от перегрузки и перегрева. В интернет-магазине «Бигам» станок деревообрабатывающий Белмаш Универсал 2000 можно приобрести по самой выгодной цене. Доставка осуществляется по всем регионам РФ.
Преимущества
- Защитная замковая скоба позволяет выполнять только 1 операцию
- Белмаш 2000 имеет линейку и устройство для распиливания под углом
- Кнопка вкл/выкл установлена на кронштейн, который поворачивается на 135
Комплектация
- Станок деревообрабатывающий Белмаш 2000
- Ограждение пильного диска и дисковой фрезы с расклинивающим ножом
- Линейка
- Винт-барашек
- Вертикальный держатель со скобой
- Ключи – 4 шт
- Ограждение ножевого вала с кронштейном
- Стол фрезерный
- Упор
- Вкладыш для фрезерования
- Толкатель
- Пильный диск
- Строгальный нож
- Сверлильный патрон
- Гарантийный талон
- Инструкция по эксплуатации