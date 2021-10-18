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Заточный электрический станок Champion C2001
4.9
10
9 750 ₽
Станки для заточки цепей бензопил
  • Персональная скидка
Заточный электрический станок Champion C2001
Арт. 77777X18848
4.9
10
Заточный электрический станок Champion C2001
Заточный электрический станок Champion C2001
Заточный электрический станок Champion C2001
Заточный электрический станок Champion C2001
Заточный электрический станок Champion C2001
Заточный электрический станок Champion C2001
  • Персональная скидка
Заточный электрический станок Champion C2001
Заточный электрический станок Champion C2001
Заточный электрический станок Champion C2001
Заточный электрический станок Champion C2001
Заточный электрический станок Champion C2001
Заточный электрический станок Champion C2001

Заточный электрический станок Champion C2001

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9 750 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. 77777X18848
4.9
10

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Напряжение сети, В
230
Посадочный диаметр первого круга, мм
22.2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 750 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Купить станок для заточки цепей Champion c2001 можно как для профессиональных, так и для житейских нужд. С помощью станка затачиваются инструменты самого разного назначения: бензопилы, топоры, ножи. Со станком для заточки Champion c2001 лезвия и резцы останутся острыми надолго. К тому же, он прост в обращении, что делает его универсальным для пользователей разной степени профессионализма. Станок Champion электрический c2001 работает качественно и быстро, питается от сети электропитания, может изменять наклон узла заточки, и невероятно износостойкий. Наличие такого прибора в доме или в мастерской станет настоящим подарком.

    Преимущества заточного станка Champion C2001

    • Компактный
    • Производительный
    • Быстрый
    • Долговечный
    • Универсальный
    • Точный

    Комплектация

    • Станина станка
    • Подвижная часть станка
    • Ключ шестигранный 4 мм
    • Ключ шестигранный 5 мм
    • Шаблон
    • Брусок правильный
    • Рукоятка управления
    • Винт
    • Диск заточной (2 шт.)
    • Шайба
    • Гайка регулировочная
    • Руководство по эксплуатации
    • Упаковка