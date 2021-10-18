- Персональная скидка
Заточный электрический станок Champion C2001
Арт. 77777X18848
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|230
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|22.2
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- Купить станок для заточки цепей Champion c2001 можно как для профессиональных, так и для житейских нужд. С помощью станка затачиваются инструменты самого разного назначения: бензопилы, топоры, ножи. Со станком для заточки Champion c2001 лезвия и резцы останутся острыми надолго. К тому же, он прост в обращении, что делает его универсальным для пользователей разной степени профессионализма. Станок Champion электрический c2001 работает качественно и быстро, питается от сети электропитания, может изменять наклон узла заточки, и невероятно износостойкий. Наличие такого прибора в доме или в мастерской станет настоящим подарком.
Преимущества заточного станка Champion C2001
- Компактный
- Производительный
- Быстрый
- Долговечный
- Универсальный
- Точный
Комплектация
- Станина станка
- Подвижная часть станка
- Ключ шестигранный 4 мм
- Ключ шестигранный 5 мм
- Шаблон
- Брусок правильный
- Рукоятка управления
- Винт
- Диск заточной (2 шт.)
- Шайба
- Гайка регулировочная
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка