Заточный электрический станок Champion C2001

Купить станок для заточки цепей Champion c2001 можно как для профессиональных, так и для житейских нужд. С помощью станка затачиваются инструменты самого разного назначения: бензопилы, топоры, ножи. Со станком для заточки Champion c2001 лезвия и резцы останутся острыми надолго. К тому же, он прост в обращении, что делает его универсальным для пользователей разной степени профессионализма. Станок Champion электрический c2001 работает качественно и быстро, питается от сети электропитания, может изменять наклон узла заточки, и невероятно износостойкий. Наличие такого прибора в доме или в мастерской станет настоящим подарком.

Преимущества заточного станка Champion C2001

Компактный

Производительный

Быстрый

Долговечный

Универсальный

Точный

Комплектация