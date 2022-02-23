- Персональная скидка
Станок деревообрабатывающий Энкор "Корвет-320" 93200
Арт. X13140115
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|1060x1240x595
|
Частота, Гц
|50
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Комбинированный станок Энкор Корвет-320 93200 - это универсальный агрегат для реализации целого ряда задач по деревообработке. Станок выполняет строгание с направляющей, продольное и поперечное пиление с регулировкой вылета пильного диска и подвижным столом с упором и градусной шкалой, сверление отверстий и некоторые операции, связанные с фрезеровкой. Станок можно подключить к пылесосу, что делает работу более аккуратной. Небольшие габариты позволяют разместить его в тесных помещениях. Асинхронный двигатель и ременная передача создают низкий уровень шума.
Преимущества
- Безопасность. Наличие защитного кожуха на пильном диске комбинированного станка Энкор Корвет-320 93200 делает работу безопасной
- Аккуратная работа. Аспирационное отверстие в кожухе пильного диска позволяет использовать стружкоотсос или промышленный пылесос, это делает работу аккуратной
- Надежная фиксация. Струбцина на столе для сверления (фрезеровки) позволяет надежно зафиксировать заготовку, это повышает точность выполнения работы
- Функциональность. Сверлильный стол перемещается в округлым стальным направляющим в двух плоскостях, что позволяет выполнять более сложные операции
- Универсальность. Поворотная направляющая с градусной шкалой делает возможной распиловку под различными углами
- Переход от одной операции к другой занимает минимум времени
- Регулировка высоты вылета пильного диска
- Наличие защитной планки строгального вала
- Ременная передача снижает шум
- Компактность