Станок деревообрабатывающий Энкор "Корвет-320" 93200

Преимущества

Безопасность. Наличие защитного кожуха на пильном диске комбинированного станка Энкор Корвет-320 93200 делает работу безопасной

Аккуратная работа. Аспирационное отверстие в кожухе пильного диска позволяет использовать стружкоотсос или промышленный пылесос, это делает работу аккуратной

Надежная фиксация. Струбцина на столе для сверления (фрезеровки) позволяет надежно зафиксировать заготовку, это повышает точность выполнения работы

Функциональность. Сверлильный стол перемещается в округлым стальным направляющим в двух плоскостях, что позволяет выполнять более сложные операции

Универсальность. Поворотная направляющая с градусной шкалой делает возможной распиловку под различными углами

Переход от одной операции к другой занимает минимум времени

Регулировка высоты вылета пильного диска

Наличие защитной планки строгального вала

Ременная передача снижает шум

Компактность

Комбинированный станок Энкор Корвет-320 93200 - это универсальный агрегат для реализации целого ряда задач по деревообработке. Станок выполняет строгание с направляющей, продольное и поперечное пиление с регулировкой вылета пильного диска и подвижным столом с упором и градусной шкалой, сверление отверстий и некоторые операции, связанные с фрезеровкой. Станок можно подключить к пылесосу, что делает работу более аккуратной. Небольшие габариты позволяют разместить его в тесных помещениях. Асинхронный двигатель и ременная передача создают низкий уровень шума.