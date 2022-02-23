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Станок деревообрабатывающий Энкор "Корвет-320" 93200
5.0
2
51 300 ₽
Комбинированные станки
  • Персональная скидка
Станок деревообрабатывающий Энкор "Корвет-320" 93200
Арт. X13140115
5.0
2
Станок деревообрабатывающий Энкор "Корвет-320" 93200
Станок деревообрабатывающий Энкор "Корвет-320" 93200
Станок деревообрабатывающий Энкор "Корвет-320" 93200
Станок деревообрабатывающий Энкор "Корвет-320" 93200
  • Персональная скидка
Станок деревообрабатывающий Энкор "Корвет-320" 93200
Станок деревообрабатывающий Энкор "Корвет-320" 93200
Станок деревообрабатывающий Энкор "Корвет-320" 93200
Станок деревообрабатывающий Энкор "Корвет-320" 93200

Станок деревообрабатывающий Энкор "Корвет-320" 93200

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51 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 351 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
Арт. X13140115
5.0
2

Характеристики

Производитель
Энкор
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
1060x1240x595
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
51 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 351 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Комбинированный станок Энкор Корвет-320 93200 - это универсальный агрегат для реализации целого ряда задач по деревообработке. Станок выполняет строгание с направляющей, продольное и поперечное пиление с регулировкой вылета пильного диска и подвижным столом с упором и градусной шкалой, сверление отверстий и некоторые операции, связанные с фрезеровкой. Станок можно подключить к пылесосу, что делает работу более аккуратной. Небольшие габариты позволяют разместить его в тесных помещениях. Асинхронный двигатель и ременная передача создают низкий уровень шума.

    Преимущества

    • Безопасность. Наличие защитного кожуха на пильном диске комбинированного станка Энкор Корвет-320 93200 делает работу безопасной
    • Аккуратная работа. Аспирационное отверстие в кожухе пильного диска позволяет использовать стружкоотсос или промышленный пылесос, это делает работу аккуратной
    • Надежная фиксация. Струбцина на столе для сверления (фрезеровки) позволяет надежно зафиксировать заготовку, это повышает точность выполнения работы
    • Функциональность. Сверлильный стол перемещается в округлым стальным направляющим в двух плоскостях, что позволяет выполнять более сложные операции
    • Универсальность. Поворотная направляющая с градусной шкалой делает возможной распиловку под различными углами
    • Переход от одной операции к другой занимает минимум времени
    • Регулировка высоты вылета пильного диска
    • Наличие защитной планки строгального вала
    • Ременная передача снижает шум
    • Компактность