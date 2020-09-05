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Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
4.3
3
31 739 ₽
33 490 ₽
Комбинированные станки
  • Персональная скидка
Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
Арт. X1314011250
4.3
3
Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
  • Персональная скидка
Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4

Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4

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  • -1 751 ₽
31 739 ₽
33 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 947 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. X1314011250
4.3
3

Характеристики

Производитель
Belmash
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Габариты, мм
995x353x630
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 751 ₽
31 739 ₽
33 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 947 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • BELMASH MOGILEV 2.4 — прекрасный многоцелевой деревообрабатывающий станок. Это устройство широкого применения: обрабатывает фанеры, стружечные плиты, доски и другие изделия из древесины. пилением и фугованием с ручной подачей заготовки. Белмаш МОГИЛЁВ 2.4 весит 47 кг, что дает возможность перемещать его по рабочей площади без усилий и вспомогательных средств. Среди возможностей этого деревообрабатывающего станка — фугование по кромкам и ребрам, распиловка деталей вдоль, поперек и под заданным углом. Ширина строгания брусьев и деревянных заготовок станка достигает 270 миллиметров. Конструкция станка предусматривает ножевой и пильный валы со скоростью 2850 оборотов в минуту для более точной обработки дерева. Купить Белмаш МОГИЛЁВ 2.4 необходимо ради его качественного асинхронного двигателя белорусского производства, который выдает мощность в 2,4 килоВатт.

    Преимущества BELMASH MOGILEV 2.4

    • Белорусское качество
    • Маневренность
    • Добросовестность
    • Многофункциональность
    • Производительность

    Комплектация

    • Станок
    • Ограждение
    • Приспособление для поперечной распиловки под углом
    • Линейка
    • Кожух
    • Расклинивающий нож
    • Толкатель
    • Крепеж
    • Диск пильный 250х32х3,2 мм
    • 2 Строгальных ножа 270×2×20 мм
    • Ремень поликлиновой 6PJ381
    • Руководство по эксплуатации