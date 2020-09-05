Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4

BELMASH MOGILEV 2.4 — прекрасный многоцелевой деревообрабатывающий станок. Это устройство широкого применения: обрабатывает фанеры, стружечные плиты, доски и другие изделия из древесины. пилением и фугованием с ручной подачей заготовки. Белмаш МОГИЛЁВ 2.4 весит 47 кг, что дает возможность перемещать его по рабочей площади без усилий и вспомогательных средств. Среди возможностей этого деревообрабатывающего станка — фугование по кромкам и ребрам, распиловка деталей вдоль, поперек и под заданным углом. Ширина строгания брусьев и деревянных заготовок станка достигает 270 миллиметров. Конструкция станка предусматривает ножевой и пильный валы со скоростью 2850 оборотов в минуту для более точной обработки дерева. Купить Белмаш МОГИЛЁВ 2.4 необходимо ради его качественного асинхронного двигателя белорусского производства, который выдает мощность в 2,4 килоВатт.

Преимущества BELMASH MOGILEV 2.4

Белорусское качество

Маневренность

Добросовестность

Многофункциональность

Производительность

Комплектация