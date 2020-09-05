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Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
Арт. X1314011250
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Габариты, мм
|995x353x630
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Частота, Гц
|50
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- BELMASH MOGILEV 2.4 — прекрасный многоцелевой деревообрабатывающий станок. Это устройство широкого применения: обрабатывает фанеры, стружечные плиты, доски и другие изделия из древесины. пилением и фугованием с ручной подачей заготовки. Белмаш МОГИЛЁВ 2.4 весит 47 кг, что дает возможность перемещать его по рабочей площади без усилий и вспомогательных средств. Среди возможностей этого деревообрабатывающего станка — фугование по кромкам и ребрам, распиловка деталей вдоль, поперек и под заданным углом. Ширина строгания брусьев и деревянных заготовок станка достигает 270 миллиметров. Конструкция станка предусматривает ножевой и пильный валы со скоростью 2850 оборотов в минуту для более точной обработки дерева. Купить Белмаш МОГИЛЁВ 2.4 необходимо ради его качественного асинхронного двигателя белорусского производства, который выдает мощность в 2,4 килоВатт.
Преимущества BELMASH MOGILEV 2.4
- Белорусское качество
- Маневренность
- Добросовестность
- Многофункциональность
- Производительность
Комплектация
- Станок
- Ограждение
- Приспособление для поперечной распиловки под углом
- Линейка
- Кожух
- Расклинивающий нож
- Толкатель
- Крепеж
- Диск пильный 250х32х3,2 мм
- 2 Строгальных ножа 270×2×20 мм
- Ремень поликлиновой 6PJ381
- Руководство по эксплуатации