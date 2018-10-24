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Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
4.7
3
49 990 ₽
Комбинированные станки
  • Персональная скидка
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Арт. X131401127002
4.7
3
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
  • Персональная скидка
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M

Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
49 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 961 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. X131401127002
4.7
3

Характеристики

Производитель
Belmash
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Габариты, мм
1042x576x512
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
49 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 961 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M S016A применяется для распиливания, фрезерования и строгания заготовок из дерева, фанеры и различных древесно-стружечных вариаций. Распил осуществляется как вдоль, так и поперек. Допускается резание деталей по ребру под заданным углом. Высокая скорость вращения диска гарантирует быстрый рез и чистую линию распила. Максимально допустимая толщина заготовки составляет 117 мм, ширина - 280 мм (при использовании комбинированной линейки). Размер рабочей поверхности станка - 872х532 мм. Конструкция оборудования позволяет строгать доски по плоскости и по ребрам (под углом). Габариты строгального стола равны 900х287 мм. На вал диаметром 65 мм устанавливаются 2 ножа размером 270х2х20 мм каждый. Прижимное устройство ограничивает высоту пропускаемых заготовок до 65 мм.

    Преимущества

    • Установлен цельный стальной строгальный вал
    • Оснащен обновленной комбинированной линейкой, в состав которой входят параллельный и угловой упоры
    • Все шкалы на неё нанесены струйным способом с последующим лазерным отверждением
    • Совмещение нескольких функций в одной модели
    • Экономия рабочего пространства
    • Долгий срок службы
    • Высокое качество сборки
    • Нож и диск в комплекте, фреза приобретается отдельно
    • Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки - 0-45 градусов
    • Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления - -45-45 градусов
    • Диапазон углов строгания с помощью линейки - 0-45 градусов
    • Номинальный размер фрезерного стола - 410х190 мм