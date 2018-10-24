Преимущества

Установлен цельный стальной строгальный вал

Оснащен обновленной комбинированной линейкой, в состав которой входят параллельный и угловой упоры

Все шкалы на неё нанесены струйным способом с последующим лазерным отверждением

Совмещение нескольких функций в одной модели

Экономия рабочего пространства

Долгий срок службы

Высокое качество сборки

Нож и диск в комплекте, фреза приобретается отдельно

Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки - 0-45 градусов

Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления - -45-45 градусов

Диапазон углов строгания с помощью линейки - 0-45 градусов

Номинальный размер фрезерного стола - 410х190 мм

Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M S016A применяется для распиливания, фрезерования и строгания заготовок из дерева, фанеры и различных древесно-стружечных вариаций. Распил осуществляется как вдоль, так и поперек. Допускается резание деталей по ребру под заданным углом. Высокая скорость вращения диска гарантирует быстрый рез и чистую линию распила. Максимально допустимая толщина заготовки составляет 117 мм, ширина - 280 мм (при использовании комбинированной линейки). Размер рабочей поверхности станка - 872х532 мм. Конструкция оборудования позволяет строгать доски по плоскости и по ребрам (под углом). Габариты строгального стола равны 900х287 мм. На вал диаметром 65 мм устанавливаются 2 ножа размером 270х2х20 мм каждый. Прижимное устройство ограничивает высоту пропускаемых заготовок до 65 мм.