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Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Арт. X131401127002
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Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Арт. X131401127002
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Габариты, мм
|1042x576x512
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Частота, Гц
|50
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- Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M S016A применяется для распиливания, фрезерования и строгания заготовок из дерева, фанеры и различных древесно-стружечных вариаций. Распил осуществляется как вдоль, так и поперек. Допускается резание деталей по ребру под заданным углом. Высокая скорость вращения диска гарантирует быстрый рез и чистую линию распила. Максимально допустимая толщина заготовки составляет 117 мм, ширина - 280 мм (при использовании комбинированной линейки). Размер рабочей поверхности станка - 872х532 мм. Конструкция оборудования позволяет строгать доски по плоскости и по ребрам (под углом). Габариты строгального стола равны 900х287 мм. На вал диаметром 65 мм устанавливаются 2 ножа размером 270х2х20 мм каждый. Прижимное устройство ограничивает высоту пропускаемых заготовок до 65 мм.
Преимущества
- Установлен цельный стальной строгальный вал
- Оснащен обновленной комбинированной линейкой, в состав которой входят параллельный и угловой упоры
- Все шкалы на неё нанесены струйным способом с последующим лазерным отверждением
- Совмещение нескольких функций в одной модели
- Экономия рабочего пространства
- Долгий срок службы
- Высокое качество сборки
- Нож и диск в комплекте, фреза приобретается отдельно
- Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки - 0-45 градусов
- Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления - -45-45 градусов
- Диапазон углов строгания с помощью линейки - 0-45 градусов
- Номинальный размер фрезерного стола - 410х190 мм