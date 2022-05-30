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Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000M
Арт. X131401127004
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Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000M
Арт. X131401127004
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Габариты, мм
|902x520x445
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Частота, Гц
|50
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- Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000M S014А - флагманская модель для обработки древесины. Оборудование отличается широким функционалом и высокими возможностями. Устройство оснащается цельным строгальным валом из стали, комбинированной линейкой, а также параллельным и угловым упором для точной и качественной обработки заготовок. Градуировка на линейке наносится струйным способом с лазерным отвердением для защиты шкалы от истирания. Станок широко применяется в столярных мастерских, а также в частных целях.
Преимущества
- Установлен цельный стальной строгальный вал
- Оснащен обновленной комбинированной линейкой, в состав которой входят параллельный и угловой упоры
- Все шкалы на неё нанесены струйным способом с последующим лазерным отверждением
- Широкие возможности: строгание по плоскости, строгание под углом (по ребрам), продольная распиловка, продольная распиловка по ребру под углом, поперечная распиловка, поперечная распиловка под углом, отбор четверти, фрезерование дисковыми фрезами, фрезерование концевыми фрезами, сверление
- Все шкалы, в том числе и на линейке износостойкие, нанесены порошковым методом окрашивания с ультрафиолетовым отверждением
- Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1 - 1
- Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу при распиловке - 2850 об/мин.
- Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки - 0÷45 градусов
- Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления - 45÷- 45 градусов
- Размер рабочей поверхности при распиловке - 732х456 мм
- Размер столов при строгании - 760х247 мм
- Номинальная частота вращения ножевого вала на холостом ходу при строгании - 7 700 об/мин.
- Диапазон углов строгания с помощью линейки - 0-45 градусов
- Размер строгальных ножей - 230х2х20 мм
- Угол заточки ножей строгальных - 40 градусов
- Максимальная толщина заготовки при строгании с прижимным устройством 65 мм
- Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу - 2 850 об/мин
- Диаметр дисковой фрезы - 125 мм
- Толщина дисковой фрезы - 10 мм
- Посадочный диаметр под дисковую фрезу - 32 мм
- Номинальная частота вращения концевой фрезы на холостом ходу - 7 700 об/мин
- Номинальный размер фрезерного стола - 410х190 мм
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы