Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000M S014А - флагманская модель для обработки древесины. Оборудование отличается широким функционалом и высокими возможностями. Устройство оснащается цельным строгальным валом из стали, комбинированной линейкой, а также параллельным и угловым упором для точной и качественной обработки заготовок. Градуировка на линейке наносится струйным способом с лазерным отвердением для защиты шкалы от истирания. Станок широко применяется в столярных мастерских, а также в частных целях.

Преимущества