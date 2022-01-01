Станок DIAM SK-600/2.2

Станок отрезной DIAM (Диам) SK-600/2.2 предназначен для резки облицовочной плитки и других отделочных материалов с длиной пропила до 600 мм. Данная модель удобна при транспортировке, проста в монтаже и использовании. Технические характеристики:Максимальная глубина реза, мм 115Максимальная длина реза, мм 600Угол поворота алмазного круга, градусы 0; 45Номинальное напряжение, В 220Мощность двигателя, кВт 2,2Скорость вращения, об/ мин 2800Диаметр посадочного отверстия, мм 25,4Максимальный диаметр отрезного круга, мм 350Размеры рабочего стола, мм 450 х 350Габаритные размеры мм 950 х 600 х 1200Вес, кг 70