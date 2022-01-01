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Станок DIAM SPL-250/1.5
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Камнерезные станки
    Станок DIAM SPL-250/1.5
    Арт. X13147419
    Станок DIAM SPL-250/1.5

      Станок DIAM SPL-250/1.5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13147419

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Напряжение сети, В
      		220
      Возможность реза под углом
      		Да
      Расположение двигателя
      		верхнее
      Водяное охлаждение
      		подача в зону реза
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Станок отрезной DIAM (Диам) SPL-250/1.5 для резки керамической, тротуарной, облицовочной плитки, а так же керамогранита и твердой керамики.Характерен высокой производительностью - за счет более мощного двигателя. За счет увеличенного размера стола - удобен при работе с габаритными изделиями. Удобный электрический плиткорез, оснащенный системой водяного охлаждения.