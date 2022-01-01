Станок DIAM SPL-250/1.5
Арт. X13147419
Характеристики
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Производитель
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Напряжение сети, В
|220
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Возможность реза под углом
|Да
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Расположение двигателя
|верхнее
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Водяное охлаждение
|подача в зону реза
- Станок отрезной DIAM (Диам) SPL-250/1.5 для резки керамической, тротуарной, облицовочной плитки, а так же керамогранита и твердой керамики.Характерен высокой производительностью - за счет более мощного двигателя. За счет увеличенного размера стола - удобен при работе с габаритными изделиями. Удобный электрический плиткорез, оснащенный системой водяного охлаждения.