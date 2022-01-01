Станок DIAM SPL-250/1.5

Станок отрезной DIAM (Диам) SPL-250/1.5 для резки керамической, тротуарной, облицовочной плитки, а так же керамогранита и твердой керамики.Характерен высокой производительностью - за счет более мощного двигателя. За счет увеличенного размера стола - удобен при работе с габаритными изделиями. Удобный электрический плиткорез, оснащенный системой водяного охлаждения.