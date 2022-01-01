Станок для гибки арматуры с концевиком ТСС GW 40A

Станки для гибки арматуры – высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесом, на производствах железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве – например, при создании фундаментов будущих зданий. Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Простота в управлении и легкость регулировки нужного угла изгиба дают возможность быстро перенастроить станок для изготовления очередного вида изделий. Наличие педального и ручного управления способствует удобству работы оператора. Диск сгибания работает в режиме доводчика.

Особенности: