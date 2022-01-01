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Станок для гибки арматуры с концевиком ТСС GW 40A
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Станки для гибки арматуры
    Станок для гибки арматуры с концевиком ТСС GW 40A
    Арт. tss_1849632
    Станок для гибки арматуры с концевиком ТСС GW 40A
    Станок для гибки арматуры с концевиком ТСС GW 40A
    Станок для гибки арматуры с концевиком ТСС GW 40A
      Станок для гибки арматуры с концевиком ТСС GW 40A
      Станок для гибки арматуры с концевиком ТСС GW 40A
      Станок для гибки арматуры с концевиком ТСС GW 40A

      Станок для гибки арматуры с концевиком ТСС GW 40A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. tss_1849632

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Габариты, мм
      		910x850x770
      Вес, кг
      		300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Станки для гибки арматуры – высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесом, на производствах железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве – например, при создании фундаментов будущих зданий. Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Простота в управлении и легкость регулировки нужного угла изгиба дают возможность быстро перенастроить станок для изготовления очередного вида изделий. Наличие педального и ручного управления способствует удобству работы оператора. Диск сгибания работает в режиме доводчика.

        Особенности:

        • простота в обслуживании и эксплуатации;
        • повышенная работоспособность и износостойкость;
        • управление – возможно при помощи педали или вручную;
        • надежность – детали станка хорошо закреплены и защищены;
        • оптимальное соотношение цены и качества.