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Станок для гибки арматуры с концевиком ТСС GW 42A
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Станки для гибки арматуры
    Станок для гибки арматуры с концевиком ТСС GW 42A
    Арт. tss_2181153
    Станок для гибки арматуры с концевиком ТСС GW 42A
    Станок для гибки арматуры с концевиком ТСС GW 42A
      Станок для гибки арматуры с концевиком ТСС GW 42A
      Станок для гибки арматуры с концевиком ТСС GW 42A

      Станок для гибки арматуры с концевиком ТСС GW 42A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. tss_2181153

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Габариты, мм
      		920x860x840
      Вес, кг
      		320
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Станки для гибки арматуры – высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесом, на производствах железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве – например, при создании фундаментов будущих зданий. Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Простота в управлении и легкость регулировки нужного угла изгиба дают возможность быстро перенастроить станок для изготовления очередного вида изделий. Наличие педального и ручного управления способствует удобству работы оператора. Диск сгибания работает в режиме доводчика.