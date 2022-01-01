Станок для гибки арматуры Stalex DR16
Оборудование предназначено для гибки арматуры и стальных прутьев. Ручной станок для гибки арматуры активно используется на предприятиях по изготовлению железобетонных конструкций, строительных площадках и прочих производствах. Станок представляет собой перемещаемый вал, который используется, для гибки арматуры. Обрабатываемое изделие жестко фиксируется в зажимах. Станок Stalex DR-16 снабжен ограничителем угла гиба армирующего прута, что позволят сгибать арматуру с высокой точностью и повторяемостью. Регулируемая зажимная губка позволяет фиксировать заготовку в месте сгиба, что влияет на точность гиба и позволяет работать с меньшими диаметрами прутков. Особенности:
- Высокая мобильность, благодаря малому весу и компактной конструкции, позволяет использовать станок на производствах, где необходима частая смена места работы (строительные площадки, цеха сборки металлоконструкций)
- Отличная производительность и возможность обрабатывать стальные прутья и арматуру класса А1 диаметром до 16 мм
- Прочная и надежная стальная конструкция увеличивает срок службы устройства
- Возможность крепления на любой верстак
- Станок Stalex DR-16 оснащен ограничителем угла гиба и стопорной пластиной для дополнительной фиксации заготовки
- При гибке прутка малого диаметра в разрезной вал устанавливается насадка
- При гибке труб большего диаметра заготовка может устанавливаться между разрезным валом и втулкой.