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Станок для гибки арматуры Stalex DR16
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Станки для гибки арматуры
    Станок для гибки арматуры Stalex DR16
    Арт. stalex_3966
    Станок для гибки арматуры Stalex DR16

      Станок для гибки арматуры Stalex DR16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_3966

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Габариты, мм
      		1030x305x140
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Оборудование предназначено для гибки арматуры и стальных прутьев. Ручной станок для гибки арматуры активно используется на предприятиях по изготовлению железобетонных конструкций, строительных площадках и прочих производствах. Станок представляет собой перемещаемый вал, который используется, для гибки арматуры. Обрабатываемое изделие жестко фиксируется в зажимах. Станок Stalex DR-16 снабжен ограничителем угла гиба армирующего прута, что позволят сгибать арматуру с высокой точностью и повторяемостью. Регулируемая зажимная губка позволяет фиксировать заготовку в месте сгиба, что влияет на точность гиба и позволяет работать с меньшими диаметрами прутков. Особенности:

        • Высокая мобильность, благодаря малому весу и компактной конструкции, позволяет использовать станок на производствах, где необходима частая смена места работы (строительные площадки, цеха сборки металлоконструкций)
        • Отличная производительность и возможность обрабатывать стальные прутья и арматуру класса А1 диаметром до 16 мм
        • Прочная и надежная стальная конструкция увеличивает срок службы устройства
        • Возможность крепления на любой верстак
        • Станок Stalex DR-16 оснащен ограничителем угла гиба и стопорной пластиной для дополнительной фиксации заготовки
        • При гибке прутка малого диаметра в разрезной вал устанавливается насадка
        • При гибке труб большего диаметра заготовка может устанавливаться между разрезным валом и втулкой.