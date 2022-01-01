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Станок для гибки арматуры ТСС GW 40B
Найти аналог
Станки для гибки арматуры
    Станок для гибки арматуры ТСС GW 40B
    Арт. tss_1878355
    Станок для гибки арматуры ТСС GW 40B
    Станок для гибки арматуры ТСС GW 40B
    Станок для гибки арматуры ТСС GW 40B
      Станок для гибки арматуры ТСС GW 40B
      Станок для гибки арматуры ТСС GW 40B
      Станок для гибки арматуры ТСС GW 40B

      Станок для гибки арматуры ТСС GW 40B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. tss_1878355

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Габариты, мм
      		910x850x770
      Вес, кг
      		280
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Станки для гибки арматуры – высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесом, на производствах железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве – например, при создании фундаментов будущих зданий.  Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Особенности:

        • простота в обслуживании и эксплуатации;
        • повышенная работоспособность и износостойкость;
        • управление – возможно только вручную;
        • надежность – детали станка хорошо закреплены и защищены;
        • оптимальное соотношение цены и качества.