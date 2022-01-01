Станок для гибки арматуры ТСС GW 40B

Станки для гибки арматуры – высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесом, на производствах железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве – например, при создании фундаментов будущих зданий. Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Особенности:

простота в обслуживании и эксплуатации;

повышенная работоспособность и износостойкость;

управление – возможно только вручную;

надежность – детали станка хорошо закреплены и защищены;

оптимальное соотношение цены и качества.