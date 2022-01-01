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Станок для арматуры ручной Stalex MS-20
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Станки для резки арматуры
    Станок для арматуры ручной Stalex MS-20
    Арт. stalex_1130
    Станок для арматуры ручной Stalex MS-20
    Станок для арматуры ручной Stalex MS-20
      Станок для арматуры ручной Stalex MS-20
      Станок для арматуры ручной Stalex MS-20

      Станок для арматуры ручной Stalex MS-20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_1130

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Макс. диаметр арматуры, мм
      		20
      Габариты, мм
      		410x370x200
      Вес, кг
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Модель из линейки самых мобильных и легких станков для работы на строительных площадках или в условиях производственных помещений. Не нуждается в подключении к электросети и может устанавливаться на любой рабочей поверхности.  STALEX MS работает по принципу ножниц, разрезая металлическую арматуру прочным ножом, который приводится в действие специальным рычагом. Конструкционные особенности позволяют использовать станок длительное время без риска поломки. Корпус выполнен из стали, ножи – из закаленной стали. В модельном ряду STALEX MS четыре станка, которые способны разрезать заготовки диаметром до 20 мм. Особенности:

        • Оптимальный вариант для резки прутковой и полосовой стали
        • Прочная стальная рама
        • Лезвия из закаленной стали
        • Возможность крепления на любой верстак
        • Станок простой и удобный в эксплуатации