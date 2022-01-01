Станок для арматуры ручной Stalex MS-28
Арт. stalex_1132
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|38
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Макс. диаметр арматуры, мм
|28
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Габариты, мм
|460x430x280
Модель из линейки самых мобильных и легких станков для работы на строительных площадках или в условиях производственных помещений. Не нуждается в подключении к электросети и может устанавливаться на любой рабочей поверхности. STALEX MS работает по принципу ножниц, разрезая металлическую арматуру прочным ножом, который приводится в действие специальным рычагом. Конструкционные особенности позволяют использовать станок длительное время без риска поломки. Корпус выполнен из стали, ножи – из закаленной стали. В модельном ряду STALEX MS четыре станка, которые способны разрезать заготовки диаметром до 28 мм.
Особенности:
- Оптимальный вариант для резки прутковой и полосовой стали
- Прочная стальная рама
- Лезвия из закаленной стали
- Возможность крепления на любой верстак
- Станок простой и удобный в эксплуатации