Станок для арматуры ручной Stalex MS-32

Модель из линейки самых мобильных и легких станков для работы на строительных площадках или в условиях производственных помещений. Не нуждается в подключении к электросети и может устанавливаться на любой рабочей поверхности. STALEX MS работает по принципу ножниц, разрезая металлическую арматуру прочным ножом, который приводится в действие специальным рычагом. Конструкционные особенности позволяют использовать станок длительное время без риска поломки. Корпус выполнен из стали, ножи – из закаленной стали. В модельном ряду STALEX MS четыре станка, которые способны разрезать заготовки диаметром до 32 мм.

Особенности: