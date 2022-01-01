Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Станок электрический для арматуры ТСС-GQ 42A
Найти аналог
Станки для резки арматуры
    Станок электрический для арматуры ТСС-GQ 42A
    Арт. tss_1849643
    Станок электрический для арматуры ТСС-GQ 42A
    Станок электрический для арматуры ТСС-GQ 42A
      Станок электрический для арматуры ТСС-GQ 42A
      Станок электрический для арматуры ТСС-GQ 42A

      Станок электрический для арматуры ТСС-GQ 42A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. tss_1849643

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Мощность, Вт
      		3000
      Скорость вращения диска, об/мин
      		2880
      Макс. диаметр арматуры, мм
      		38
      Габариты, мм
      		1240х480х680
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Станок для резки арматуры ТСС-GQ 42A предназначен для резки арматурного прута круглого, квадратного сечения и стальной полосы, может использоваться на заводах по производству железобетонных изделий, в специализированных арматурных производствах, на строительных объектах, на технологическом производстве и в быту.

        Особенности:

        • Удобство в эксплуатации
        • Специальные транспортировочные колеса помогают перемещать станок.
        • Жесткая механическая конструкция обеспечивает надежность в эксплуатации.
        • Ручное и педальное управление обеспечивает удобство работы для оператора.
        • Экономичный электродвигатель обеспечивает малые энергозатраты.
        • Оптимальное соотношение цены и качества.