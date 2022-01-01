Станок электрический для арматуры ТСС-GQ 42A
Арт. tss_1849643
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|3000
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Скорость вращения диска, об/мин
|2880
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Макс. диаметр арматуры, мм
|38
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Габариты, мм
|1240х480х680
Станок для резки арматуры ТСС-GQ 42A предназначен для резки арматурного прута круглого, квадратного сечения и стальной полосы, может использоваться на заводах по производству железобетонных изделий, в специализированных арматурных производствах, на строительных объектах, на технологическом производстве и в быту.
Особенности:
- Удобство в эксплуатации
- Специальные транспортировочные колеса помогают перемещать станок.
- Жесткая механическая конструкция обеспечивает надежность в эксплуатации.
- Ручное и педальное управление обеспечивает удобство работы для оператора.
- Экономичный электродвигатель обеспечивает малые энергозатраты.
- Оптимальное соотношение цены и качества.