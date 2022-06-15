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Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1
5.0
2
3 321 ₽
Станки для заточки цепей бензопил
    Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1
    Арт. О00000013708
    5.0
    2
    Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1
    Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1
    Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1
    Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1
    Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1
    Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1
    Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1
      Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1
      Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1
      Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1
      Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1
      Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1
      Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1
      Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1

      Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1

      3 321 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013708
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Напряжение сети, В
      		220, 230
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		22.3
      Все характеристики
      3 321 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1 предназначен для заточки зубьев цепи бензиновых и электрических пил под углом до 30º. Модель отличается мощным двигателем (100 Вт) и шлифовальным диском с диаметром 104 мм. Изменение угла затачивания производится только в выключенном состоянии. Крепежный винт надежно фиксирует цепь, облегчая обработку. Установка на верстак осуществляется через специальные монтажные отверстия. Прочный корпус препятствует механическому повреждению внутренних узлов. Направляющая рукоять обеспечивает удобный захват и исключает выскальзывание из рук оператора. Станок предназначен для использования в ремонтных мастерских при температуре окружающей среды от -10ºС до +40ºС, относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствии чрезмерной запыленности.

        Преимущества

        • Щиток из прозрачного пластика защищает оператора от вылета искр и металлической стружки в процессе заточки
        • Массивное основание отличается высоким уровнем устойчивости, что предотвращает случайное переворачивание станка во время обработки
        • Ресанта Т-100 75/10/1 имеет широкую сферу применения
        • Двигатель мощностью 100 Вт
        • Питание от стандартной сети 220 В (50 Гц)
        • Угол заточки резца от 0º до 30º
        • Шлифовальный диск с диаметром 104 мм
        • Высокая скорость вращения (5000 об/мин)
        • Прочный корпус с защитным экраном от разлетающихся искр
        • Удобная направляющая рукоять с пластиковым наконечником
        • Рабочие вибрации сведены к минимуму