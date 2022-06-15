Преимущества

Щиток из прозрачного пластика защищает оператора от вылета искр и металлической стружки в процессе заточки

Массивное основание отличается высоким уровнем устойчивости, что предотвращает случайное переворачивание станка во время обработки

Ресанта Т-100 75/10/1 имеет широкую сферу применения

Двигатель мощностью 100 Вт

Питание от стандартной сети 220 В (50 Гц)

Угол заточки резца от 0º до 30º

Шлифовальный диск с диаметром 104 мм

Высокая скорость вращения (5000 об/мин)

Прочный корпус с защитным экраном от разлетающихся искр

Удобная направляющая рукоять с пластиковым наконечником

Рабочие вибрации сведены к минимуму

Станок для заточки цепей Ресанта Т-100 75/10/1 предназначен для заточки зубьев цепи бензиновых и электрических пил под углом до 30º. Модель отличается мощным двигателем (100 Вт) и шлифовальным диском с диаметром 104 мм. Изменение угла затачивания производится только в выключенном состоянии. Крепежный винт надежно фиксирует цепь, облегчая обработку. Установка на верстак осуществляется через специальные монтажные отверстия. Прочный корпус препятствует механическому повреждению внутренних узлов. Направляющая рукоять обеспечивает удобный захват и исключает выскальзывание из рук оператора. Станок предназначен для использования в ремонтных мастерских при температуре окружающей среды от -10ºС до +40ºС, относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствии чрезмерной запыленности.