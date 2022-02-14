Преимущества

Безопасность. Подпружиненный защитный экран делает работу безопаснее для оператора

Чистота. Патрубок для удаления стружки строгального станка Энкор Корвет-101 91010 позволяет работать совместно с пылесосом

Легкость в работе. Для снижения трения детали и стола и облегчения работы оператора стол отполирован

Функциональность. Направляющая планка может наклоняться, что позволяет снимать фаску

Устойчивость. Широкие опоры делает станок устойчивым, тем самым повышая точность работ

Комплектуется мощным коллекторным двигателем

Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузок

Высокие обороты рабочего вала позволяют добиться высокой чистоты обработки

Черновая и окончательная обработка заготовок

Малые габариты и вес

Строгальный станок Энкор Корвет-101 91010 - это удобный инструмент для обработки плоскостей деревянных изделий. На рабочем валу установлены два ножа, это повышает качество обработки и делает вал сбалансированным. Защитный кожух на пружинах делает работу безопаснее.