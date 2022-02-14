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Строгальный станок Энкор Корвет 101 91010
5.0
3
33 200 ₽
Фуговально-рейсмусовые станки
  • Персональная скидка
Строгальный станок Энкор Корвет 101 91010
Арт. X1314011243
5.0
3
Строгальный станок Энкор Корвет 101 91010
Строгальный станок Энкор Корвет 101 91010
  • Персональная скидка
Строгальный станок Энкор Корвет 101 91010
Строгальный станок Энкор Корвет 101 91010

Строгальный станок Энкор Корвет 101 91010

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33 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 902 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. X1314011243
5.0
3

Характеристики

Производитель
Энкор
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Потребляемая мощность, Вт
1100
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
33 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 902 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Строгальный станок Энкор Корвет-101 91010 - это удобный инструмент для обработки плоскостей деревянных изделий. На рабочем валу установлены два ножа, это повышает качество обработки и делает вал сбалансированным. Защитный кожух на пружинах делает работу безопаснее.

    Преимущества 

    • Безопасность. Подпружиненный защитный экран делает работу безопаснее для оператора
    • Чистота. Патрубок для удаления стружки строгального станка Энкор Корвет-101 91010 позволяет работать совместно с пылесосом
    • Легкость в работе. Для снижения трения детали и стола и облегчения работы оператора стол отполирован
    • Функциональность. Направляющая планка может наклоняться, что позволяет снимать фаску
    • Устойчивость. Широкие опоры делает станок устойчивым, тем самым повышая точность работ
    • Комплектуется мощным коллекторным двигателем
    • Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузок
    • Высокие обороты рабочего вала позволяют добиться высокой чистоты обработки
    • Черновая и окончательная обработка заготовок
    • Малые габариты и вес