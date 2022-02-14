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Строгальный станок Энкор Корвет 101 91010
Арт. X1314011243
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Потребляемая мощность, Вт
|1100
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Напряжение сети, В
|220
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- Строгальный станок Энкор Корвет-101 91010 - это удобный инструмент для обработки плоскостей деревянных изделий. На рабочем валу установлены два ножа, это повышает качество обработки и делает вал сбалансированным. Защитный кожух на пружинах делает работу безопаснее.
Преимущества
- Безопасность. Подпружиненный защитный экран делает работу безопаснее для оператора
- Чистота. Патрубок для удаления стружки строгального станка Энкор Корвет-101 91010 позволяет работать совместно с пылесосом
- Легкость в работе. Для снижения трения детали и стола и облегчения работы оператора стол отполирован
- Функциональность. Направляющая планка может наклоняться, что позволяет снимать фаску
- Устойчивость. Широкие опоры делает станок устойчивым, тем самым повышая точность работ
- Комплектуется мощным коллекторным двигателем
- Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузок
- Высокие обороты рабочего вала позволяют добиться высокой чистоты обработки
- Черновая и окончательная обработка заготовок
- Малые габариты и вес