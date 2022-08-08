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Станок Энкор Корвет-432
5.0
1
Найти аналог
Монтажные пилы
    Станок Энкор Корвет-432
    Арт. Х145776
    5.0
    1
    Станок Энкор Корвет-432

      Станок Энкор Корвет-432

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х145776
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал обработки
      		металл
      Вес, кг
      		75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отрезной дисковый станок Энкор Корвет-432 94320 используется для нарезки металлических заготовок толщиной до 50 мм. Зажимные тиски, выполненные из из чугуна, могут поворачиваться для распиловки под углом. Мощный асинхронный двигатель не требует регулярного обслуживания, защищен от самопроизвольного пуска магнитным пускателем. Защитный кожух делает работу безопаснее. Транспортировочные колеса облегчают перемещение массивной конструкции.

        Преимущества

        • Большой размер отрезного круга позволяет расширить спектр выполняемых работ
        • Фиксация режущего узла в нижнем положении для транспортировки
        • Асинхронный двигатель
        • Поворотные тиски для резки под углом
        • Малые габариты