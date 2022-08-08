Преимущества

Большой размер отрезного круга позволяет расширить спектр выполняемых работ

Фиксация режущего узла в нижнем положении для транспортировки

Асинхронный двигатель

Поворотные тиски, для резки под углом

Малые габариты

Отрезной дисковый станок Энкор Корвет-433 94330 служит для нарезки всех видов металла и сплавов. Зажимные тиски, выполненные из из чугуна, могут поворачиваться для распиловки под углом. Мощный асинхронный двигатель не требует регулярного обслуживания, защищен от самопроизвольного пуска магнитным пускателем. Защитный кожух делает работу безопаснее. Транспортировочные колеса облегчают перемещение массивной конструкции.