Листогибочный станок Энкор Корвет-501
Арт. X1314020102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Толщина металла, мм
|1.2
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Макс. ширина листового металла, мм
|1000
- Ручной листогибочный станок Энкор Корвет-501 27501 используется для изготовления карнизов коньков и отливов. Станина имеет отверстия для крепления на стол. Два рычага для поворота изгибающей планки имеют ручки из эластичного материала, которые не скользят в руке. Гибочная планка поворачивается на 135 градусов, что позволяет делать замки (стыки) деталей кровли и так далее.
Преимущества
- Удобство в работе. Поворотные рычаги ручного листогибочного станка Энкор Корвет-501 27501 имеют ручки из нескользящего материала
- Надежная установка. Станина имеет отверстия для крепления, которые позволяют жестко зафиксировать листогиб
- Прочность конструкции. Пальцы поворотной планки сделаны из толстостенной стали, и мало подвержены износу. Это продлевает срок службы
- Малый вес и габариты станка делают его удобным в хранении и транспортировке
- Возможность применения как на производстве, так и на рабочих объектах
- Практически не требует обслуживания