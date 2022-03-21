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Листогибочный станок Энкор Корвет-501
5.0
2
Найти аналог
Листогибочные станки
    Листогибочный станок Энкор Корвет-501
    Арт. X1314020102
    5.0
    2
    Листогибочный станок Энкор Корвет-501
    Листогибочный станок Энкор Корвет-501
    Листогибочный станок Энкор Корвет-501
    Листогибочный станок Энкор Корвет-501
      Листогибочный станок Энкор Корвет-501
      Листогибочный станок Энкор Корвет-501
      Листогибочный станок Энкор Корвет-501
      Листогибочный станок Энкор Корвет-501

      Листогибочный станок Энкор Корвет-501

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1314020102
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина металла, мм
      		1.2
      Макс. ширина листового металла, мм
      		1000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ручной листогибочный станок Энкор Корвет-501 27501 используется для изготовления карнизов коньков и отливов. Станина имеет отверстия для крепления на стол. Два рычага для поворота изгибающей планки имеют ручки из эластичного материала, которые не скользят в руке. Гибочная планка поворачивается на 135 градусов, что позволяет делать замки (стыки) деталей кровли и так далее.

        Преимущества

        • Удобство в работе. Поворотные рычаги ручного листогибочного станка Энкор Корвет-501 27501 имеют ручки из нескользящего материала
        • Надежная установка. Станина имеет отверстия для крепления, которые позволяют жестко зафиксировать листогиб
        • Прочность конструкции. Пальцы поворотной планки сделаны из толстостенной стали, и мало подвержены износу. Это продлевает срок службы
        • Малый вес и габариты станка делают его удобным в хранении и транспортировке
        • Возможность применения как на производстве, так и на рабочих объектах
        • Практически не требует обслуживания