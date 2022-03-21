Преимущества

Удобство в работе. Поворотные рычаги ручного листогибочного станка Энкор Корвет-501 27501 имеют ручки из нескользящего материала

Надежная установка. Станина имеет отверстия для крепления, которые позволяют жестко зафиксировать листогиб

Прочность конструкции. Пальцы поворотной планки сделаны из толстостенной стали, и мало подвержены износу. Это продлевает срок службы

Малый вес и габариты станка делают его удобным в хранении и транспортировке

Возможность применения как на производстве, так и на рабочих объектах

Практически не требует обслуживания

Ручной листогибочный станок Энкор Корвет-501 27501 используется для изготовления карнизов коньков и отливов. Станина имеет отверстия для крепления на стол. Два рычага для поворота изгибающей планки имеют ручки из эластичного материала, которые не скользят в руке. Гибочная планка поворачивается на 135 градусов, что позволяет делать замки (стыки) деталей кровли и так далее.