Комбинированный станок Энкор Корвет-542

Преимущества

Удобство в работе. Приводной рычаг комбинированного ручного листогибочного станка Энкор Корвет-542 27542 имеет удобную ручку из нескользящего материала. Большая длина рычага снижает усилие оператора при работе

Универсальность. Валки имеют специальные канавки, это позволяет прокатывать не только листы но и прутки или арматуру

Устойчивость. Жесткая конструкция станка и крепление станины к полу обеспечивают соблюдение размерности обрабатываемой заготовки

При переходе от одной операции к другой не требуется перенастройка станка

Нож из высококачественной инструментальной стали позволяет резать сталь и цветные металлы

Штамп из наборных сегментов позволяет изготавливать короба

Не требует специального обслуживания

Малые габариты

Ручной листогибочный станок (комбинированный) Энкор Корвет-542 27542 применяется для нарезки, загибания и скручивания листового металла. Станок не требует переналадки при переходе с одной операции на другую. Штамп, расположенный сверху, собран из сегментов, что позволяет изготавливать короба. Вальцы со специальной канавкой служат для изгибания прутков. Нож изготовлен из высококачественной стали, им можно резать сплавы цветных металлов, железо с небольшим содержанием углерода, а также нержавеющую сталь. Жесткая конструкция станка обеспечивает сохранность размеров при работе. Станок компактен, его можно разместить не только в промышленных цехах, но и в небольших мастерских.