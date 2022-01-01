Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комбинированный станок Энкор Корвет-542
Найти аналог
Листогибочные станки
    Комбинированный станок Энкор Корвет-542
    Арт. X1314020807
    Комбинированный станок Энкор Корвет-542
    Комбинированный станок Энкор Корвет-542
    Комбинированный станок Энкор Корвет-542
    Комбинированный станок Энкор Корвет-542
    Комбинированный станок Энкор Корвет-542
      Комбинированный станок Энкор Корвет-542
      Комбинированный станок Энкор Корвет-542
      Комбинированный станок Энкор Корвет-542
      Комбинированный станок Энкор Корвет-542
      Комбинированный станок Энкор Корвет-542

      Комбинированный станок Энкор Корвет-542

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1314020807

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина металла, мм
      		1
      Макс. ширина листового металла, мм
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ручной листогибочный станок (комбинированный) Энкор Корвет-542 27542 применяется для нарезки, загибания и скручивания листового металла. Станок не требует переналадки при переходе с одной операции на другую. Штамп, расположенный сверху, собран из сегментов, что позволяет изготавливать короба. Вальцы со специальной канавкой служат для изгибания прутков. Нож изготовлен из высококачественной стали, им можно резать сплавы цветных металлов,  железо с небольшим содержанием углерода, а также нержавеющую сталь. Жесткая конструкция станка обеспечивает сохранность размеров при работе. Станок компактен, его можно разместить не только в промышленных цехах, но и в небольших мастерских.

        Преимущества

        • Удобство в работе. Приводной рычаг комбинированного ручного листогибочного станка Энкор Корвет-542 27542 имеет удобную ручку из нескользящего материала. Большая длина рычага снижает усилие оператора при работе
        • Универсальность. Валки имеют специальные канавки, это позволяет прокатывать не только листы но и прутки или арматуру
        • Устойчивость. Жесткая конструкция станка и крепление станины к полу обеспечивают соблюдение размерности обрабатываемой заготовки
        • При переходе от одной операции к другой не требуется перенастройка станка
        • Нож из высококачественной инструментальной стали позволяет резать сталь и цветные металлы
        • Штамп из наборных сегментов позволяет изготавливать короба
        • Не требует специального обслуживания
        • Малые габариты