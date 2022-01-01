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Станок ЭНКОР Корвет-75 90750
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Токарные станки по дереву
    Станок ЭНКОР Корвет-75 90750
    Арт. Х12406
    Станок ЭНКОР Корвет-75 90750

      Станок ЭНКОР Корвет-75 90750

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12406

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Настольный
      		Нет
      Поворот передней бабки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Токарный станок Энкор Корвет-75 10275 - это удобный инструмент для обработки цилиндрических деревянных заготовок. Станок устанавливается на опорный стол или верстак и крепится болтами, что делает конструкцию устойчивой. Поворотная передняя бабка позволяет обрабатывать деталь большого диаметра за пределами станины. Область применения данного станка не ограничивается бытовым использованием.Технические характеристики:Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт 1500Номинальное напряжение питания, В/Гц 220/50Тип электродвигателя асинхронныйПередача ременнаяЧастота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин 400-2000Число скоростей плавная регулировка ( вариатор)Конус шпинделя, Морзе МТ2Конус задней бабки, Морзе МТ2Расстояние между центрами, мм 960Максимальный диаметр обработки над станиной, мм 380Поворот передней бабки даМасса нетто/брутто, кг 74/80Размер упаковки (ДхШхВ), мм 1600х400х400