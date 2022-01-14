Универсальный распиловочный станок Энкор Корвет Эксперт-10
Арт. 77777Х14568
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Универсальная пила Энкор Корвет Эксперт 10-254 91200 (27210) - инструмент с мощным асинхронным двигателем 1.8 кВт, предназначенный для комбинированного пиления заготовок из древесины, ламинта, алюминия и пластика. Сочетает в себе функции торцовочной пилы и пильного станка. Стол пилы - складывающийся, что позволяет размещать ее как на полу, так и на верстаке. Для надежной фиксации материала предусмотрена быстрозажимная струбцина.
Преимущества
- Универсальное размещение. Ножки стола универсальной пилы Энкор Корвет Эксперт 10-254 91200 (27210) - складывающиеся, что позволяет размещать ее как на полу, так и на верстаке
- Чистота рабочего места. Пила оснащена мешком для сбора пыли, обеспечивающим чистоту рабочего места, хорошую видимость линии реза и защиту органов дыхания оператора от мелкой пыли и стружки
- Наклонное пиление. Голова универсальной пилы может наклонятся влево на 45 градусов - для выполнения наклонного пиления
- Надежный асинхронный двигатель
- Магнитный выключатель - для защиты от непреднамеренного запуска пилы после сбоя питания
- Защитный кожух диска
- Небольшой вес
- Быстрозажимная струбцина - для надежной фиксации заготовки
- Плавная регулировка углов наклона и поворота
- В комплекте предусмотрен параллельный упор - для точного распиливания