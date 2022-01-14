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Универсальный распиловочный станок Энкор Корвет Эксперт-10
5.0
1
Найти аналог
Комбинированные станки
    Универсальный распиловочный станок Энкор Корвет Эксперт-10
    Арт. 77777Х14568
    5.0
    1
    Универсальный распиловочный станок Энкор Корвет Эксперт-10
    Универсальный распиловочный станок Энкор Корвет Эксперт-10
      Универсальный распиловочный станок Энкор Корвет Эксперт-10
      Универсальный распиловочный станок Энкор Корвет Эксперт-10

      Универсальный распиловочный станок Энкор Корвет Эксперт-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х14568
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Универсальная пила Энкор Корвет Эксперт 10-254 91200 (27210) - инструмент с мощным асинхронным двигателем 1.8 кВт, предназначенный для комбинированного пиления заготовок из древесины, ламинта, алюминия и пластика. Сочетает в себе функции торцовочной пилы и пильного станка. Стол пилы - складывающийся, что позволяет размещать ее как на полу, так и на верстаке. Для надежной фиксации материала предусмотрена быстрозажимная струбцина.

        Преимущества

        • Универсальное размещение. Ножки стола универсальной пилы Энкор Корвет Эксперт 10-254 91200 (27210) - складывающиеся, что позволяет размещать ее как на полу, так и на верстаке
        • Чистота рабочего места. Пила оснащена мешком для сбора пыли, обеспечивающим чистоту рабочего места, хорошую видимость линии реза и защиту органов дыхания оператора от мелкой пыли и стружки
        • Наклонное пиление. Голова универсальной пилы может наклонятся влево на 45 градусов - для выполнения наклонного пиления
        • Надежный асинхронный двигатель
        • Магнитный выключатель - для защиты от непреднамеренного запуска пилы после сбоя питания
        • Защитный кожух диска
        • Небольшой вес
        • Быстрозажимная струбцина - для надежной фиксации заготовки
        • Плавная регулировка углов наклона и поворота
        • В комплекте предусмотрен параллельный упор - для точного распиливания