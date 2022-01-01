Станок фуговальный Jet 54A, 150мм 220В 179127M

JET (Джет) Фуговальный станок 54А, 150мм 220В 179127M Возможность установки строгального вала helicalРегулировка глубины строганияРегулируемый фуговальный упорРегулируемое ограждение ножевого валаФуговальные столы из чугунного литьяФуговальный упор из чугунного литьяФуговальный станок Jet 54A занимает уникальную нишу на рынке профессионального оборудования: обладая высокой точностью, простотой настройки и долговечностью, он одинаково привлекателен как для частных мастерских, так и для любителей деревообработки. Основное преимущество на фоне аналогов – длинные идеально ровные столы, выполненные из чугунного литья. Из этого же материала корпус, фуговальный упор и механизм его регулировки по углу и вылету.Настройки столов и фуговального упора, единожды произведенные перед вводом в эксплуатацию, сохраняются в течение длительного срока, да и в остальном этот станок редко требует к себе внимания. Единственный элемент конструкции - требующий регулярного обслуживания трехножевой строгальный вал. Лезвия, установленные в нем, можно многократно перетачивать (минимальная допустимая ширина 15 мм при начальной 19 мм). Для улучшения рабочих и эксплуатационных характеристик станок можно переоборудовать, заменив стандартный вал на helical (опция арт. JJ6HH-CA). Вместо 3-х лезвий у него 27 твердосплавных режущих вставок, которые располагаются в несколько рядов по спирали, что обеспечивает последовательный и под углом вход в заготовку. Сами по себе сегменты очень износостойки, к тому же обычно повреждаются лишь некоторые из всего комплекта. Затупившиеся вставки переворачивают другой стороной – режущих граней четыре. Также вал helical отличается лучшими характеристиками по качеству строгания, особенно при работе с сучковатыми заготовками.Технические характеристики:Потребляемая (выходная) мощность1,35 (0,75) кВтЧастота вращения строгального вала5500 об/минДиаметр строгального вала63 ммРазмер ножей (ДхШхТ)155х19х3,0 ммКоличество ножей3Максимальная ширина заготовки150 ммГлубина строгания за один проход0-3,0 ммРазмеры фуговального стола (ДхШ)1700х180 ммРазмеры фуговального упора (ДхВ)960х102 ммУгол наклона фуговального упора-45-0-45°Диаметр вытяжного штуцера100 ммГабаритные размеры (ДхШхВ)1677х610х953 ммВес130 кг