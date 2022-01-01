Станок гидравлический двухколонный Stalex TBK-4228А с поворотной рамой

ленточнопильный станок;

ленточнопильное полотно установленное на станке;

регулируемый упор - 240 мм;

набор ключей.

Поворотный механизм при двухколонной конструкции (угол резки от 0°-30°-45°).

Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.

Станок управляется трёхфазным двигателем.

Предохранительные концевики на кожухе маховика, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.

Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.

Термозащита электродвигателя.

Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно.

Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок.

3 скорости вращения полотна.

Подсветка зоны резания.

Клиноременной привод.

Гидравлическая система регулирования усилия резания с переменной скоростью.

Автоматическое отключение при завершении резки.

Модель Stalex TBK-4228А является гидравлическим ленточнопильным станком, колонного двухстоечного типа. Полуавтоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 280 мм и прямоугольной заготовки 280x280 мм под углом от 0° (90°) до 45°. Двухстоечные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки (колонны) большого диаметра по которым вверх-вниз перемещается горизонтальная пильная рама. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию. На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск». В стандартную комплектацию входят:Основные элементы.