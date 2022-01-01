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Станок гидравлический двухколонный Stalex TBK-4228А с поворотной рамой
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Ленточные пилы по металлу
    Станок гидравлический двухколонный Stalex TBK-4228А с поворотной рамой
    Арт. stalex_10016
    Станок гидравлический двухколонный Stalex TBK-4228А с поворотной рамой

      Станок гидравлический двухколонный Stalex TBK-4228А с поворотной рамой

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_10016

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Вес, кг
      		600
      Габариты, мм
      		2200х1400х1600
      Размер пильной ленты, мм
      		27х0.9х3625
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		280
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Модель Stalex TBK-4228А является гидравлическим ленточнопильным станком, колонного двухстоечного типа. Полуавтоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 280 мм и прямоугольной заготовки 280x280 мм под углом от 0° (90°) до 45°. Двухстоечные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки (колонны) большого диаметра по которым вверх-вниз перемещается горизонтальная пильная рама. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию. На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск». В стандартную комплектацию входят:
        • ленточнопильный станок;
        • ленточнопильное полотно установленное на станке;
        • регулируемый упор - 240 мм;
        • набор ключей.
        Основные элементы.
        • Поворотный механизм при двухколонной конструкции (угол резки от 0°-30°-45°).
        • Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.
        • Станок управляется трёхфазным двигателем.
        • Предохранительные концевики на кожухе маховика, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.
        • Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.
        • Термозащита электродвигателя.
        • Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно.
        • Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок.
        • 3 скорости вращения полотна.
        • Подсветка зоны резания.
        • Клиноременной привод.
        • Гидравлическая система регулирования усилия резания с переменной скоростью.
        • Автоматическое отключение при завершении резки.