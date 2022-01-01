Станок Jet JPT-10B JE707410M

Преимущества

Удобство в работе. Рукоять вращающегося маховика со специальными вставками отличается удобной формой и не выскальзывает из рук оператора в процессе работы

Легкая подача. Гладкие отполированные столы JET JPT-10B 707410M облегчают подачу заготовки

Чистота рабочей зоны. Пыль и стружка эффективно отводятся от рабочей зоны с помощью патрубка

Аварийная остановка. Удобно расположенная на передней панели яркая кнопка СТОП позволяет оператору быстро отключать агрегат в случае возникновения аварийной ситуации.

Прочная конструкция. Поперечные перекладины обеспечивают опоре необходимую жесткость и исключают ее самопроизвольное складывание в процессе эксплуатации

Устойчивая конструкция. Небольшие демпфирующие ножки расширения рабочего стола снижают уровень вибрации и не скользят по поверхности пола, что способствует устойчивости агрегата при работе

Прочная металлическая конструкция

Простое управление

Высокая производительность

Наклонная направляющая планка

Качественное исполнение

Регулируемый фуговальный упор

Регулируемое ограждение ножевого вала

Материал фуговальных стола и упоров - алюминий

Автоматическая подача заготовок при рейсмусовании

Размеры фуговального стола - 945х262 мм

Размеры фуговального упора - 635х125 мм

Угол наклона фуговального упора - 0-45 градусов

Максимальная глубина строгания за один проход по всей ширине (рейсмусование) - 1 мм

Минимальная длина заготовки - 160 мм

Длина рейсмусового стола (с удлинением) - 305 (500) мм

Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-10B 707410M применяется для строгания заготовок из дерева. Наладка оборудования осуществляется без труда при помощи удобных рукояток и рычагов. Полированные рабочие платформы изготавливаются из высококачественного износостойкого материала. Электрический привод на 220 В закрывается специальным кожухом, что обеспечивает его защиту от механических повреждений и безопасную эксплуатацию станка. Установка активно используется на деревообрабатывающих предприятиях, в том числе на мебельном производстве. Защита от перегрева и перегрузки существенно увеличивает срок службы агрегата. Максимальная глубина строгания за один проход при фуговании составляет 3 мм, при рейсмусовании - 2 мм.