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Станок Jet JPT-10B JE707410M
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Фуговально-рейсмусовые станки
    Станок Jet JPT-10B JE707410M
    Арт. ОТХ00017
    Станок Jet JPT-10B JE707410M

      Станок Jet JPT-10B JE707410M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ОТХ00017

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-10B 707410M применяется для строгания заготовок из дерева. Наладка оборудования осуществляется без труда при помощи удобных рукояток и рычагов. Полированные рабочие платформы изготавливаются из высококачественного износостойкого материала. Электрический привод на 220 В закрывается специальным кожухом, что обеспечивает его защиту от механических повреждений и безопасную эксплуатацию станка. Установка активно используется на деревообрабатывающих предприятиях, в том числе на мебельном производстве. Защита от перегрева и перегрузки существенно увеличивает срок службы агрегата. Максимальная глубина строгания за один проход при фуговании составляет 3 мм, при рейсмусовании - 2 мм.

        Преимущества

        • Удобство в работе. Рукоять вращающегося маховика со специальными вставками отличается удобной формой и не выскальзывает из рук оператора в процессе работы
        • Легкая подача. Гладкие отполированные столы JET JPT-10B 707410M облегчают подачу заготовки
        • Чистота рабочей зоны. Пыль и стружка эффективно отводятся от рабочей зоны с помощью патрубка
        • Аварийная остановка. Удобно расположенная на передней панели яркая кнопка СТОП позволяет оператору быстро отключать агрегат в случае возникновения аварийной ситуации.
        • Прочная конструкция. Поперечные перекладины обеспечивают опоре необходимую жесткость и исключают ее самопроизвольное складывание в процессе эксплуатации
        • Устойчивая конструкция. Небольшие демпфирующие ножки расширения рабочего стола снижают уровень вибрации и не скользят по поверхности пола, что способствует устойчивости агрегата при работе
        • Прочная металлическая конструкция
        • Простое управление
        • Высокая производительность
        • Наклонная направляющая планка
        • Качественное исполнение
        • Регулируемый фуговальный упор
        • Регулируемое ограждение ножевого вала
        • Материал фуговальных стола и упоров - алюминий
        • Автоматическая подача заготовок при рейсмусовании
        • Размеры фуговального стола - 945х262 мм
        • Размеры фуговального упора - 635х125 мм
        • Угол наклона фуговального упора - 0-45 градусов
        • Максимальная глубина строгания за один проход по всей ширине (рейсмусование) - 1 мм
        • Минимальная длина заготовки - 160 мм
        • Длина рейсмусового стола (с удлинением) - 305 (500) мм