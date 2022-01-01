Станок Jet JPT-10B JE707410M

Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-10B 707410M применяется для строгания заготовок из дерева. Наладка оборудования осуществляется без труда при помощи удобных рукояток и рычагов. Полированные рабочие платформы изготавливаются из высококачественного износостойкого материала. Электрический привод на 220 В закрывается специальным кожухом, что обеспечивает его защиту от механических повреждений и безопасную эксплуатацию станка. Установка активно используется на деревообрабатывающих предприятиях, в том числе на мебельном производстве. Защита от перегрева и перегрузки существенно увеличивает срок службы агрегата. Максимальная глубина строгания за один проход при фуговании составляет 3 мм, при рейсмусовании - 2 мм.
Преимущества
- Удобство в работе. Рукоять вращающегося маховика со специальными вставками отличается удобной формой и не выскальзывает из рук оператора в процессе работы
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Легкая подача. Гладкие отполированные столы JET JPT-10B 707410M облегчают подачу заготовки
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Чистота рабочей зоны. Пыль и стружка эффективно отводятся от рабочей зоны с помощью патрубка
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Аварийная остановка. Удобно расположенная на передней панели яркая кнопка СТОП позволяет оператору быстро отключать агрегат в случае возникновения аварийной ситуации.
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Прочная конструкция. Поперечные перекладины обеспечивают опоре необходимую жесткость и исключают ее самопроизвольное складывание в процессе эксплуатации
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Устойчивая конструкция. Небольшие демпфирующие ножки расширения рабочего стола снижают уровень вибрации и не скользят по поверхности пола, что способствует устойчивости агрегата при работе
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Прочная металлическая конструкция
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Простое управление
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Высокая производительность
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Наклонная направляющая планка
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Качественное исполнение
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Регулируемый фуговальный упор
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Регулируемое ограждение ножевого вала
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Материал фуговальных стола и упоров - алюминий
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Автоматическая подача заготовок при рейсмусовании
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Размеры фуговального стола - 945х262 мм
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Размеры фуговального упора - 635х125 мм
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Угол наклона фуговального упора - 0-45 градусов
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Максимальная глубина строгания за один проход по всей ширине (рейсмусование) - 1 мм
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Минимальная длина заготовки - 160 мм
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Длина рейсмусового стола (с удлинением) - 305 (500) мм