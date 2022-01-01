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Станок ленточнопильный Jet HBS-1018W JE414473T
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    Станок ленточнопильный Jet HBS-1018W JE414473T
    Арт. Х1240377
    Станок ленточнопильный Jet HBS-1018W JE414473T
    Станок ленточнопильный Jet HBS-1018W JE414473T
    Станок ленточнопильный Jet HBS-1018W JE414473T
      Станок ленточнопильный Jet HBS-1018W JE414473T
      Станок ленточнопильный Jet HBS-1018W JE414473T
      Станок ленточнопильный Jet HBS-1018W JE414473T

      Станок ленточнопильный Jet HBS-1018W JE414473T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1240377

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		355
      Габариты, мм
      		1780x790x1120
      Размер пильной ленты, мм
      		27х0,9х3300
      Макс. размер заготовки, мм
      		250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Ленточная пила по металлу JET HBS-1018W 414473T - профессиональное оборудование, предназначенное для распиловки изделий из сталей, а также сплавов цветных металлов различного профиля.

        Преимущества:

        • Гидравлическая система подачи;
        • Автоматическое плавное опускание консоли;
        • Регулируемые направляющие ленточного полотна на 5-и подшипниках;
        • 4 скорости движения ленточного полотна;
        • Автоматическое отключение после сквозного распила;
        • Подставка со встроенной системой подвода СОЖ;
        • Съемный поддон для сбора стружки и легкой чистки;
        • Регулируемый концевой упор для серийных работ;
        • Быстропереставляемая губка тисков;
        • Большой маховик и встроенная шкала для удобного натяжения пильной ленты.

        Комплектация:

        • Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0.9х3300 мм, 4/6 TPI;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Гидравлическая система подачи;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Система подвода СОЖ;
        • Быстропереставляемая губка тисков;
        • Концевые выключатели крышек;
        • Упаковка.