Станок ленточнопильный Jet HBS-1018W JE414473T
Арт. Х1240377
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|355
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Габариты, мм
|1780x790x1120
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Размер пильной ленты, мм
|27х0,9х3300
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Макс. размер заготовки, мм
|250
Описание:Ленточная пила по металлу JET HBS-1018W 414473T - профессиональное оборудование, предназначенное для распиловки изделий из сталей, а также сплавов цветных металлов различного профиля.
Преимущества:
- Гидравлическая система подачи;
- Автоматическое плавное опускание консоли;
- Регулируемые направляющие ленточного полотна на 5-и подшипниках;
- 4 скорости движения ленточного полотна;
- Автоматическое отключение после сквозного распила;
- Подставка со встроенной системой подвода СОЖ;
- Съемный поддон для сбора стружки и легкой чистки;
- Регулируемый концевой упор для серийных работ;
- Быстропереставляемая губка тисков;
- Большой маховик и встроенная шкала для удобного натяжения пильной ленты.
Комплектация:
- Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0.9х3300 мм, 4/6 TPI;
- Регулируемый концевой упор;
- Гидравлическая система подачи;
- Автоматический выключатель окончания распила;
- Система подвода СОЖ;
- Быстропереставляемая губка тисков;
- Концевые выключатели крышек;
- Упаковка.