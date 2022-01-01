Станок ленточнопильный Jet HBS-1018W JE414473T

Описание:

Преимущества:

Гидравлическая система подачи;

Автоматическое плавное опускание консоли;

Регулируемые направляющие ленточного полотна на 5-и подшипниках;

4 скорости движения ленточного полотна;

Автоматическое отключение после сквозного распила;

Подставка со встроенной системой подвода СОЖ;

Съемный поддон для сбора стружки и легкой чистки;

Регулируемый концевой упор для серийных работ;

Быстропереставляемая губка тисков;

Большой маховик и встроенная шкала для удобного натяжения пильной ленты.

Комплектация:

Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0.9х3300 мм, 4/6 TPI;

Регулируемый концевой упор;

Гидравлическая система подачи;

Автоматический выключатель окончания распила;

Система подвода СОЖ;

Быстропереставляемая губка тисков;

Концевые выключатели крышек;

Упаковка.

Ленточная пила по металлу JET HBS-1018W 414473T - профессиональное оборудование, предназначенное для распиловки изделий из сталей, а также сплавов цветных металлов различного профиля.