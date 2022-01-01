Станок ленточно-шлифовальный Stalex S-150

Преимущества

Съемный модуль для сбора стружки

Приводной шкив с полиуретановым покрытием

Высота настраивается по желанию

Стабильный трехфазный мотор

Низкий уровень вибрации

Предусмотрена возможность подключения устройства сбора абразивной пыли

Ленточно-шлифовальный станок Stalex S-150 используется для торцовки, заточки, зачистки, шлифовки и полировки изделий путём обработки плоскостей и сопряжённых плоских поверхностей «бесконечными» (сомкнутыми в кольцо) лентами. Станок популярен и широко применяется в цехах и мастерских, предназначен для быстрой подгонки элементов при сборке. Ленточный шлифовальный станок находит применение в сфере метало и деревообработке.