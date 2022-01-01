Станок ленточно-шлифовальный Stalex S-150
Арт. stalex_5976
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Потребляемая мощность, Вт
|2800
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Напряжение сети, В
|380
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Тип станка
|точильно-шлифовальный
- Ленточно-шлифовальный станок Stalex S-150 используется для торцовки, заточки, зачистки, шлифовки и полировки изделий путём обработки плоскостей и сопряжённых плоских поверхностей «бесконечными» (сомкнутыми в кольцо) лентами. Станок популярен и широко применяется в цехах и мастерских, предназначен для быстрой подгонки элементов при сборке. Ленточный шлифовальный станок находит применение в сфере метало и деревообработке.
Преимущества
- Съемный модуль для сбора стружки
- Приводной шкив с полиуретановым покрытием
- Высота настраивается по желанию
- Стабильный трехфазный мотор
- Низкий уровень вибрации
- Предусмотрена возможность подключения устройства сбора абразивной пыли