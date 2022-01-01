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Станок ленточно-шлифовальный Stalex S-150
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Шлифовальные станки
    Станок ленточно-шлифовальный Stalex S-150
    Арт. stalex_5976
    Станок ленточно-шлифовальный Stalex S-150

      Станок ленточно-шлифовальный Stalex S-150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_5976

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Родина бренда
      		Россия
      Потребляемая мощность, Вт
      		2800
      Напряжение сети, В
      		380
      Тип станка
      		точильно-шлифовальный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ленточно-шлифовальный станок Stalex S-150 используется для торцовки, заточки, зачистки, шлифовки и полировки изделий путём обработки плоскостей и сопряжённых плоских поверхностей «бесконечными» (сомкнутыми в кольцо) лентами. Станок популярен и широко применяется в цехах и мастерских, предназначен для быстрой подгонки элементов при сборке. Ленточный шлифовальный станок находит применение в сфере метало и деревообработке.

        Преимущества

        • Съемный модуль для сбора стружки
        • Приводной шкив с полиуретановым покрытием
        • Высота настраивается по желанию
        • Стабильный трехфазный мотор
        • Низкий уровень вибрации
        • Предусмотрена возможность подключения устройства сбора абразивной пыли