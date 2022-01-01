Станок ленточнопильный полуавтоматический Pilous ARG 300 Plus S.A.F.

Несущие компоненты выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка;

Современный дизайн рамы позволяет распиливать заготовки больших размеров как перпендикулярно, так и под углом;

Плавная регулировка угла реза в диапазоне от -45 до 60, с возможностью быстрой установки угла на 45, 60 и 90

Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки;

Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы, увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;

Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы.

Бесшумный и необслуживаемый червячный мотор-редуктор;

Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;

Контроль натяжения ленточного полотна и аварийное выключение станка в случае разрыва полотна;

Удобное и простое управление станком с эргономичной панели, закрепленной на тумбе станка.

Упор для выставления заготовок со шкалой, длинной 500 мм в базовой комплектации. Предусмотренное конструкцией «свисание» отрезаемой части заготовки предотвращает заклинивание пилы в материале.

Универсальный ленточнопильный станок, предназначен, в основном, для использования в условиях серийного производства, а так же в металлообрабатывающих мастерских и ремонтных цехах производств. Ленточное полотно размерами 27х0.9 представлено на рынке широкой номенклатурой и позволяет обрабатывать огромный спектр материалов, включая нержавеющие и инструментальные стали. Универсальная конструкция зажимных тисков предусматривает возможность пиления заготовок под углом в диапазоне от -45 до 60. Станок оборудован высокопроизводительным промышленным гидроагрегатом. Полный цикл пиления запускается при нажатии одной кнопки – происходит зажим материала, включение вращения пилы и подачи СОЖ, распила, выключения пилы и СОЖ, подъем рамы в исходное настраиваемое положение и разжим тисков. Все это, при наличии управляемой гидравлической подачи, позволяет получить максимальную производительность, особенно при пилении больших серий и пилении труднообрабатываемых материалов сплошного сечения. При переключении в ручной режим, можно управлять всеми функциями станка по отдельности. Благодаря наличию гидростанции, тиски могут регулироваться по усилию прижима. Высокие показатели производительности достигаются также вследствие использования частотного регулирования приводом вращения пилы, что позволяет плавно регулировать скорость резания от 15 до 90 м/мин, что также многократно увеличивает точность реза и стойкость ленточной пилы. Крупногабаритная тумба и массивные узлы поворотного механизма и крепления рамы, большая поверхность загрузочной зоны стола делают работу станка абсолютно стабильной и точной даже при обработке очень крупных заготовок. Особенности и преимущества: