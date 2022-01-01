Станок ленточнопильный полуавтоматический Pilous ARG 330 Plus S.A.F.

Очень жесткая конструкция элементов станка, изготовленных из серого чугуна, обеспечивает высокую виброустойчивость в процессе работы.

Для обеспечения максимальной жесткости станка и точности работы, поворотная рама установлена на поворотном столе в массивных подшипниковых опорах с радиально-упорными роликовыми подшипниками, с точной заводской регулировкой преднатяга;

Обновленный дизайн рамы позволяет распиливать заготовки больших размеров, как при прямом резе, так и при пилении под углом;

Поворот пильной рамы осуществляется вместе с поворотным основанием, что исключает возможность пропила поверхности стола;

Массивный стол с увеличенной загрузочной поверхностью гарантирует высочайшую жесткость станка даже при пилении труднообрабатываемых материалов;

Быстрозажимной механизм и плавная регулировка угла реза по шкале, с возможностью быстрой установки в фиксированные положения 45, 60 и 90;

Массивные быстрозажимные тиски для простого, быстрого и надежного крепления заготовки;

Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;

Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы;

Бесшумный привод с необслуживаемым червячным мотором-редуктором;

Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;

Все электрически провода и шланги подачи СОЖ проложены во внутренних полостях станка, что исключает их повреждение;

Новое исполнение рамы, позволило сильно упростить процесс смены инструмента и очистки от стружки. Достаточно, просто открыть защитный кожух и зафиксировать его в верхнем положении;

Контроль натяжения ленточного полотна и аварийное выключение станка в случае разрыва полотна;

Станок прост в использовании благодаря эргономическому размещению на поворотном пульте элементов управления (электрических и гидравлических);

Упор для выставления заготовок со шкалой, длинной 500 мм в базовой комплектации. Предусмотренное конструкцией «свисание» отрезаемой части заготовки предотвращает заклинивание пилы в материале...

Совершенно новая концепция литья рамы станка и обновленный уникальный дизайн. Использование новых технологий при литье позволили изготовить массивную жесткую раму, при этом незначительно увеличив ее вес, за счет внутренней замкнутой полости по всей длине отливки. Такая конструкция обеспечивает оптимальную жесткость всей системы и гарантирует высокую точность и производительность пиления. Жесткий ленточнопильный станок подходит для использования в условиях любых промышленных производств. Ленточное полотно с размерами 34х1.1 мм позволяет проводить точных распил больших заготовок. Данная пила представлена на рынке широкой номенклатурой и позволяет обрабатывать огромный спектр материалов, включая нержавеющие и инструментальные стали. Конструкция зажимного механизма позволяет проводить пиление под углом в диапазоне от -45 до 60. Станок оборудован высокопроизводительной гидравлической системой. Полный цикл пиления запускается при нажатии одной кнопки – происходит зажим материала, включение вращения пилы и подачи СОЖ, распила, выключения пилы и СОЖ, подъем рамы в исходное настраиваемое положение и разжим тисков. Все это, при наличии управляемой гидравлической подачи, позволяет получить максимальную производительность, особенно при пилении больших серий или пилении труднообрабатываемых материалов сплошного сечения. При переключении в ручной режим, можно управлять всеми функциями станка по отдельности. Благодаря наличию гидростанции, тиски могут регулироваться по усилию прижима. Высокие показатели производительности достигаются также вследствие использования частотного регулирования приводом вращения пилы, что позволяет плавно регулировать скорость резания от 15 до 90 м/мин, что также многократно увеличивает точность реза и стойкость ленточной пилы. Станок, в базовой комплектации оснащается съемным контейнером для стружки или, опционально, конвейером для сбора стружки. Особенности и преимущества: