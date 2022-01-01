Станок ленточнопильный полуавтоматический Pilous ARG 330 S.A.F.

Плавная регулировка угла реза в диапазоне от 90 до 30;

Массивная литая рама обеспечивает максимальную жесткость станка и стабильность процесса обработки даже при пилении труднообрабатываемых материалов;

Несущие компоненты выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка;

Поворотная рама установлена в подшипниковых опорах с радиально упорными роликовыми подшипниками. Точная заводская регулировка преднатяга подшипников, гарантирует жесткость и точность работы;

Обновленный дизайн рамы позволяет распиливать заготовки больших размеров;

Быстрозажимной механизм и возможность плавной регулировки угла поворота пильной рамы по угловой шкале;

Массивные тиски для простого и надежного крепления заготовки;

Шкивы увеличенного диаметра, обновленная система натяжения и механизмы вращения полотна увеличивают многократно стойкость инструмента;

Бесшумный и необслуживаемый червячный мотор-редуктор;

Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих;

Все электрические кабели убраны во внутренние полости станка, что исключает их повреждение;

Упрощен процесс замены ленточной пилы, достаточно открыть защитный кожух рамы и зафиксировать его в поднятом состоянии;

Контроль натяжения ленточного полотна и аварийное выключение станка в случае разрыва полотна;

Упор для выставления заготовок со шкалой, длинной 500 мм в базовой комплектации.

Совершенно новая технология литья пильной рамы и обновленный уникальный дизайн. Литье корпуса рамы выполнено с полыми карманами, проходящими через всю раму, что позволило добиться большей жесткости рамы и как следствие повышения точности реза. Использование прочной, широкой ленты является оптимальным выбором для обеспечения всех потребностей производства. Поэтому для новой модели используется полотно с шириной 34 мм и толщиной 1.1 мм. Это позволяет использовать данный станок для распиловки труднообрабатываемых материалов с большими сплошными сечениями, в том числе нержавеющих и инструментальных сталей. ARG 330 SAF оснащен мощным гидроагрегатом, и надежными гидрокомпонентами, что обеспечивает стабильную работу при различных режимах пиления. Весь цикл пиления запускается при нажатии одной кнопки происходит зажим материала, включается вращение ленточного полотна и подача СОЖ, включается подача, после окончания реза отключается вращение полотна и подача СОЖ, рама поднимается в исходное положение и происходит разжим материала. Все это исключает участие оператора в процессе резания и повышает точность и производительность процесса пиления, особенно в мелкосерийных производствах и обработки заготовок больших сплошных сечений из труднообрабатываемых материалов. Переключение на ручной режим позволяет отдельно управлять всеми функциями с пульта управления. Усилие зажима в тисках регулируется исходя из типа зажимаемой заготовки. Скорость резания имеет широкий диапазон плавного регулирования от 15 м/мин до 95 м/мин, что позволяет работать на оптимальных режимах, увеличивая показатель стойкости инструмента. Общая устойчивость станка обеспечивается за счет большого и прочного основания, оснащенного, в базовой комплектации съемным поддоном для стружки или, опционально, шнековым конвейером. Особенности и преимущества: