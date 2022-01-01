Станок ленточнопильный полуавтоматический Pilous ARG 380 Plus S.A.F.

Для обеспечения максимальной жесткости станка и точности работы, поворотная рама установлена на поворотном столе в массивных подшипниковых опорах с радиально-упорными роликовыми подшипниками, с точной заводской регулировкой преднатяга;

Поворот пильной рамы осуществляется вместе с поворотным основанием, что исключает возможность пропила поверхности стола, для облегчения усилия поворота, конструкция смонтирована на упорном подшипнике;

Быстрозажимной механизм и плавная регулировка угла реза по шкале, или, в качестве опции, цифровой дисплей индикации угла поворота;

Массивные тиски для простого, быстрого и надежного крепления заготовки;

Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;

Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы.

Бесшумный привод с необслуживаемым червячным мотором-редуктором;

Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;

Контроль натяжения ленточного полотна и аварийное выключение станка в случае разрыва полотна;

Станок прост в использовании благодаря эргономическому размещению на тумбе элементов управления (электрических и гидравлических).

Станок ARG 380 Plus SAF относится к классу маятниковых станков с консольным закреплением пильной рамы. Станок укомплектован универсальным поворотным столом (обозначение «PLUS» в наименовании станка) благодаря чему угол реза заготовок составляет от – 60° до +60°. Станок относится к классу полуавтоматических станков, укомплектован гидростанцией (обозначение «SА» в наименовании станка). Наличие гидростанции позволяет максимально автоматизировать рабочий процесс (зажим заготовок в тисках, подъем и опускание рамы), а также создать необходимое усилие резания, благодаря чему существенно увеличивается производительность работы станка. На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск». На станках установлен частотно регулируемый привод, благодаря чему скорость движения ленты можно плавно регулировать. Особенности и преимущества: