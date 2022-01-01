Станок ленточнопильный полуавтоматический Pilous ARG 400 Plus S.A.F.

В ручном режиме можно управлять функциями станка по отдельности.

Высокопроизводительная гидростанция безотказно справляется с задачей подъёма и опускания пильной рамы, а так же усиливает давление пильной рамы на заготовку в процессе пиления.

Вы также можете менять скорость резания от 15 до 90 м/мин благодаря частотному управлению главного привода, менять величину подачи пильной рамы, а так же менять угол поворота рамы от - 45 до + 60 .

Долгий срок исправной работы гарантирован, так как все детали и узлы станка выполнены из качественных европейских комплектующих.

Для обеспечения максимальной жесткости станка и точности работы, поворотная рама установлена на поворотном столе в массивных подшипниковых опорах с радиально-упорными роликовыми подшипниками, с точной заводской регулировкой преднатяга;

Массивное основание и чрезвычайно жесткие тиски, изготовленные из серого чугуна, имеют большую загрузочную поверхность. В тумбе станка предусмотрен контейнер для сбора стружки или, опционально, конвейер.

Поворот пильной рамы осуществляется вместе с поворотным основанием, что исключает возможность пропила поверхности стола, для облегчения усилия поворота, конструкция смонтирована на упорном подшипнике;

Быстрозажимной механизм и плавная регулировка угла реза по шкале, или, в качестве опции, цифровой дисплей индикации угла поворота;

Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;

Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы.

Бесшумный привод с необслуживаемым червячным мотором-редуктором;

Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;

Контроль натяжения ленточного полотна и аварийное выключение станка в случае разрыва полотна;

Станок прост в использовании благодаря эргономическому размещению на тумбе элементов управления (электрических и гидравлических).

Универсальный полуавтоматический ленточнопильный станок PILOUS ARG 400 Plus S.A.F. используется для резки металлопроката крупного сечения, а так же заготовок сплошного сечения из любых сталей и сплавов. Пильная рама, тиски и рабочий стол – изготовлены из высококачественного серого чугуна. Дополняют надёжную конструкцию станка крупногабаритная тумба и большая поверхность загрузочной зоны стола. Для увеличения производительности станка установлен инструмент с размером 34 x 1.10 мм. Чтобы запустить цикл пиления достаточно нажать всего одну кнопку, после чего происходит гидравлический зажим материала, включение подачи эмульсии, включение щётки для очистки ленточного полотна и начинается распил заготовки, по окончанию реза ленточная пила останавливается, подача эмульсии отключается, и пильная рама поднимается вверх на заданную высоту. Особенности и преимущества: