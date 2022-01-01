Станок ленточнопильный ручной Pilous ARG 130
Арт. stalex_19301
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|70
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Высота стола, мм
|900
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Размер пильной ленты, мм
|13x0.65х1730
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Макс. диаметр заготовки, мм
|130
- Универсальный ленточнопильный станок малых размеров ARG 130 (настольная модификация, без функции охлаждения), предназначен для работы в мастерских и ремонтных цехах производств, удобен при проведении местных монтажных работах. Жесткая конструкция станка выполнена литьем из серого чугуна. Операции подачи пилы и зажима заготовок, а также подъем пильной рамы на станке осуществляются вручную. Станок оснащен разгрузочно-поддерживающими пружинами. Особенности и преимущества:
- Современная концепция рамы станка обеспечивает возможность обработки заготовок больших размеров при перпендикулярном пропиле и работе под углом.
- Угол пропила регулируется в пределах от 0° до 60° при фиксированном положении обрабатываемого материала;
- Упрощенная конструкция зажима поворотного механизма и возможность выставления необходимого угла пропила по угловой шкале;
- В данном классе ленточнопильных станков – максимальная точность пропила и продолжительность срока службы;
- Высокая точность пропила благодаря наличию твердосплавных направляющих с трех сторон ленточной пилы;
- Конструкция станка, вращающиеся механизмы, система натяжения выполнены как в профессиональном промышленном оборудовании.
- Бесшумный главный привод за счет оснащения электродвигателем с червячным редуктором, не требующим технического обслуживания.
- Станок может быть оснащен двумя типами двигателей. Однофазный двигатель (230 В) с универсальной скоростью ленты 75 м/мин, с возможностью простого подключения к бытовой электросети. Трехфазный двухскоростной двигатель (400 В) со скоростью ленты 40 и 80 м/мин, рекомендованный при распиловке сплошных и толстостенных заготовок.
- Станок оснащен упором для отрезки заготовок длинной до 250 мм.