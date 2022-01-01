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Станок ленточнопильный ручной Pilous ARG 130 TK
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Ленточные пилы по металлу
    Станок ленточнопильный ручной Pilous ARG 130 TK
    Арт. stalex_19303
    Станок ленточнопильный ручной Pilous ARG 130 TK

      Станок ленточнопильный ручной Pilous ARG 130 TK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_19303

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Вес, кг
      		77
      Высота стола, мм
      		900
      Размер пильной ленты, мм
      		13x0.65х1730
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		130
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный ленточнопильный станок малых размеров ARG 130 TK (настольная модификация с функцией охлаждения). Система охлаждения поставляется в комплекте со станком: бак для эмульсии с мощным насосом высокой производительности, соединительные шланги, краны регулировки потока на направляющих блоках. Предназначен для работы в мастерских и ремонтных цехах производств, удобен при проведении местных монтажных работах. Жесткая конструкция станка выполнена литьем из серого чугуна. Операции подачи пилы и зажима заготовок, а также подъем пильной рамы на станке осуществляются вручную. Станок оснащен разгрузочно-поддерживающими пружинами. Особенности и преимущества:
        • Современная концепция рамы станка обеспечивает возможность обработки заготовок больших размеров при перпендикулярном пропиле и работе под углом.
        • Угол пропила регулируется в пределах от 0° до 60° при фиксированном положении обрабатываемого материала;
        • Упрощенная конструкция зажима поворотного механизма и возможность выставления необходимого угла пропила по угловой шкале;
        • В данном классе ленточнопильных станков – максимальная точность пропила и продолжительность срока службы;
        • Высокая точность пропила благодаря наличию твердосплавных направляющих с трех сторон ленточной пилы;
        • Конструкция станка, вращающиеся механизмы, система натяжения выполнены как в профессиональном промышленном оборудовании.
        • Бесшумный главный привод за счет оснащения электродвигателем с червячным редуктором, не требующим технического обслуживания.
        • Станок может быть оснащен двумя типами двигателей. Однофазный двигатель (230 В) с универсальной скоростью ленты 75 м/мин, с возможностью простого подключения к бытовой электросети. Трехфазный двухскоростной двигатель (400 В) со скоростью ленты 40 и 80 м/мин, рекомендованный при распиловке сплошных и толстостенных заготовок.
        • Станок оснащен упором для отрезки заготовок длинной до 250 мм.