Станок ленточнопильный ручной Pilous ARG105 Mobil
Арт. stalex_11178
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|29
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Габариты, мм
|710х420х350
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Размер пильной ленты, мм
|13х0.6х1385
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Макс. размер заготовки, мм
|105х110
- Портативная модель, предназначенная для использования при проведении строительных и монтажных работ, а также в условиях небольшого цехового производства. Для максимального облегчения конструкции, рама пилы и ее основание отлиты из алюминия. Зажимные тиски и приводные шкивы ленточной пилы изготовлены из серого чугуна, что в свою очередь обеспечивает долгий срок службы станка. Подача пилы, подъем рамы и крепление материалов (зажим тисков) осуществляется вручную. Особая конструкция поворотного устройства и рамы позволяет резать заготовки больших размеров как перпендикулярно, так и под заданным углом. Особенности и преимущества:
- Угол пропила регулируется в пределах от 0° до 60° при фиксированном положении обрабатываемого материала;
- Упрощенная конструкция зажима механизма поворота и возможность выставления необходимого угла пропила по угловой шкале;
- В данном классе ленточнопильных станков – максимальная точность пропила и продолжительность срока службы;
- Высокая точность пропила благодаря наличию твердосплавных направляющих с трех сторон ленточной пилы;
- Конструктивное исполнение вращающихся механизмов, системы натяжения, основных узлов как в профессиональном промышленном оборудовании;
- Бесшумный главный привод за счет оснащения электродвигателем с червячным редуктором, не требующим технического обслуживания;
- Станок оснащен упором для отрезки заготовок длинной до 200 мм.