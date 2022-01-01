Станок ленточнопильный ручной Pilous ARG105 Mobil

Угол пропила регулируется в пределах от 0° до 60° при фиксированном положении обрабатываемого материала;

Упрощенная конструкция зажима механизма поворота и возможность выставления необходимого угла пропила по угловой шкале;

В данном классе ленточнопильных станков – максимальная точность пропила и продолжительность срока службы;

Высокая точность пропила благодаря наличию твердосплавных направляющих с трех сторон ленточной пилы;

Конструктивное исполнение вращающихся механизмов, системы натяжения, основных узлов как в профессиональном промышленном оборудовании;

Бесшумный главный привод за счет оснащения электродвигателем с червячным редуктором, не требующим технического обслуживания;

Станок оснащен упором для отрезки заготовок длинной до 200 мм.

Портативная модель, предназначенная для использования при проведении строительных и монтажных работ, а также в условиях небольшого цехового производства. Для максимального облегчения конструкции, рама пилы и ее основание отлиты из алюминия. Зажимные тиски и приводные шкивы ленточной пилы изготовлены из серого чугуна, что в свою очередь обеспечивает долгий срок службы станка. Подача пилы, подъем рамы и крепление материалов (зажим тисков) осуществляется вручную. Особая конструкция поворотного устройства и рамы позволяет резать заготовки больших размеров как перпендикулярно, так и под заданным углом. Особенности и преимущества: