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Станок ленточнопильный ручной Pilous ARG105 Mobil
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Ленточные пилы по металлу
    Станок ленточнопильный ручной Pilous ARG105 Mobil
    Арт. stalex_11178
    Станок ленточнопильный ручной Pilous ARG105 Mobil

      Станок ленточнопильный ручной Pilous ARG105 Mobil

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_11178

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Вес, кг
      		29
      Габариты, мм
      		710х420х350
      Размер пильной ленты, мм
      		13х0.6х1385
      Макс. размер заготовки, мм
      		105х110
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Портативная модель, предназначенная для использования при проведении строительных и монтажных работ, а также в условиях небольшого цехового производства. Для максимального облегчения конструкции, рама пилы и ее основание отлиты из алюминия. Зажимные тиски и приводные шкивы ленточной пилы изготовлены из серого чугуна, что в свою очередь обеспечивает долгий срок службы станка. Подача пилы, подъем рамы и крепление материалов (зажим тисков) осуществляется вручную. Особая конструкция поворотного устройства и рамы позволяет резать заготовки больших размеров как перпендикулярно, так и под заданным углом. Особенности и преимущества:
        • Угол пропила регулируется в пределах от 0° до 60° при фиксированном положении обрабатываемого материала;
        • Упрощенная конструкция зажима механизма поворота и возможность выставления необходимого угла пропила по угловой шкале;
        • В данном классе ленточнопильных станков – максимальная точность пропила и продолжительность срока службы;
        • Высокая точность пропила благодаря наличию твердосплавных направляющих с трех сторон ленточной пилы;
        • Конструктивное исполнение вращающихся механизмов, системы натяжения, основных узлов как в профессиональном промышленном оборудовании;
        • Бесшумный главный привод за счет оснащения электродвигателем с червячным редуктором, не требующим технического обслуживания;
        • Станок оснащен упором для отрезки заготовок длинной до 200 мм.