Станок ленточнопильный ручной с гидроразгрузкой Pilous ARG 200 Plus

Несущие компоненты выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка;

Простая регулировка и фиксация угла реза в диапазоне от -45 до 60, с возможностью быстрой установки угла на 45, 60 и 90 по упорам;

Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки;

В данном классе ленточнопильных станков – максимальная точность пропила и продолжительность срока службы;

Использование в станке трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;

Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы.

Бесшумный и необслуживаемый червячный мотор-редуктор;

Трехфазный двухскоростной двигатель (400 В) с возможностью выбора скорости пилы 40 и 80 м/мин;

Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;

Удобное и простое управление станком с эргономичной панели закрепленной на тумбе станка.

Упор для выставления заготовок со шкалой, длинной 250 мм.

Универсальный ленточнопильный станок находит всеобщее применение при проведении слесарных и ремонтных работ, в машиностроении. Ленточная пила размером 20х0,9 мм позволяет обрабатывать детали различных профильных сечений и заготовок сплошного сечения средних размеров. Подъем рамы осуществляется вручную, рабочая подача производится под тяжестью собственного веса рамы с возможностью простого регулирования дроссельного клапана подающего гидроцилиндра. После окончания пропила привод пилы автоматически останавливается. Станок оснащен пружинной системой, позволяющий настроить усилие подъема или опускания рамы. Универсальная конструкция зажимных тисков предусматривает возможность пиления заготовок под углом в диапазоне от -45 до 60. Поворотный стол исключает возможность пропила его рабочей поверхности. Особенности и преимущества: