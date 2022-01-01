Станок ленточнопильный ручной с гидроразгрузкой Pilous ARG 260

Плавная регулировка угла реза в диапазоне от 0 до 60 при фиксированном положении заготовки;

Очень жесткая пильная рама и основные компоненты конструкции выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка;

Современный дизайн рамы позволяет распиливать заготовки больших размеров;

Простая установка и фиксация угла поворота рамы по угловой шкале;

Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки;

Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;

Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы;

Бесшумный и необслуживаемый червячный мотор-редуктор;

Трехфазный двухскоростной двигатель (400 В) с возможностью выбора скорости пилы 40 и 80 м/мин;

Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;

Удобное и простое управление станком с эргономичной панели, закрепленной на тумбе станка;

Упор для выставления заготовок со шкалой, длинной 500 мм.

Универсальный ленточнопильный станок, предназначен, в основном, для использования в условиях серийного производства, а так же в металлообрабатывающих мастерских и ремонтных цехах производств. Ленточное полотно размерами 27х0.9 представлено на рынке широкой номенклатурой и позволяет обрабатывать огромный спектр материалов, включая нержавеющие и инструментальные стали. Габаритная тумба и массивная пильная рама с большой загрузочной поверхностью позволяют достигать максимальную стабильность процесса резания, даже при пилении труднообрабатываемых материалов. Подъем рамы осуществляется вручную, рабочая подача производится под тяжестью собственного веса рамы с возможностью простого регулирования дроссельного клапана подающего гидроцилиндра. После окончания пропила привод пилы автоматически останавливается. Для облегчения подъема рамы, станок оснащен пружинной системой с возможностью регулировки натяжения для изменения усилия необходимого для подъема или опускания рамы. Особенности и преимущества: