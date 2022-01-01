Станок ленточнопильный ручной с гидроразгрузкой Pilous ARG 260 Plus
Арт. stalex_19323
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|475
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Высота стола, мм
|910
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Размер пильной ленты, мм
|27х0.9х2880
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Макс. диаметр заготовки, мм
|260
- Универсальный ленточнопильный станок, предназначен, в основном, для использования в условиях серийного производства, а так же в металлообрабатывающих мастерских и ремонтных цехах производств. Ленточное полотно размерами 27х0.9 представлено на рынке широкой номенклатурой и позволяет обрабатывать огромный спектр материалов, включая нержавеющие и инструментальные стали. Подъем рамы осуществляется вручную, рабочая подача производится под тяжестью собственного веса рамы с возможностью простого регулирования дроссельного клапана подающего гидроцилиндра. После окончания пропила привод пилы автоматически останавливается. Для облегчения подъема рамы, станок оснащен пружинной системой с возможностью регулировки натяжения для изменения усилия необходимого для подъема или опускания рамы. Универсальная конструкция зажимных тисков предусматривает возможность пиления заготовок под углом в диапазоне от -45 до 60. Габаритная тумба и массивный поворотный стол с увеличенной загрузочной поверхностью обеспечивают максимальную стабильность процесса резания, даже при пилении труднообрабатываемых материалов. Особенности и преимущества:
- Основные компоненты конструкции станка выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка;
- Современный дизайн рамы позволяет распиливать заготовки больших размеров;
- Плавная регулировка угла реза в диапазоне от -45 до 60, с возможностью быстрой установки угла на 45, 60 и 90;
- Поворотный стол исключает возможность пропила его рабочей поверхности;
- Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки;
- Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;
- Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы;
- Бесшумный и необслуживаемый червячный мотор-редуктор;
- Трехфазный двухскоростной двигатель (400 В) с возможностью выбора скорости пилы 35 и 70 м/мин;
- Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;
- Удобное и простое управление станком с эргономичной панели, закрепленной на тумбе станка;
- Упор для выставления заготовок со шкалой, длинной 500 мм в базовой комплектации. Предусмотренное конструкцией «свисание» отрезаемой части заготовки предотвращает заклинивание пилы в материале.