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Станок ленточнопильный ручной с гидроразгрузкой Pilous ARG 300 F
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Ленточные пилы по металлу
    Станок ленточнопильный ручной с гидроразгрузкой Pilous ARG 300 F
    Арт. stalex_7030
    Станок ленточнопильный ручной с гидроразгрузкой Pilous ARG 300 F

      Станок ленточнопильный ручной с гидроразгрузкой Pilous ARG 300 F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_7030

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Вес, кг
      		455
      Высота стола, мм
      		910
      Размер пильной ленты, мм
      		27х0.9х3150
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		300
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный ленточнопильный станок, предназначен, в основном, для использования в условиях серийного производства, а так же в металлообрабатывающих мастерских и ремонтных цехах производств. Ленточное полотно размерами 27х0.9 представлено на рынке широкой номенклатурой и позволяет обрабатывать огромный спектр материалов, включая нержавеющие и инструментальные стали. Подъем рамы осуществляется вручную, рабочая подача производится под тяжестью собственного веса рамы с возможностью простого регулирования дроссельного клапана подающего гидроцилиндра. После окончания пропила привод пилы автоматически останавливается. Для облегчения подъема рамы, станок оснащен пружинной системой с возможностью регулировки натяжения для изменения усилия необходимого для подъема и опускания рамы. Высокие показатели производительности достигаются также вследствие использования частотного регулирования приводом вращения пилы, что позволяет плавно регулировать скорость резания от 15 до 90 м/мин, что также многократно увеличивает точность реза и стойкость ленточной пилы. Эргономичная компактная тумба позволяет установить станок на площади с ограниченным пространством. Особенности и преимущества:
        • Плавная регулировка угла реза в диапазоне от 0 до 60 при фиксированном положении заготовки;
        • Основные компоненты конструкции станка выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка;
        • Современный дизайн рамы позволяет распиливать заготовки больших размеров;
        • Простая установка и фиксация угла поворота рамы по угловой шкале;
        • Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки;
        • Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;
        • Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы.
        • Бесшумный привод пилы с необслуживаемым червячным мотором-редуктором;
        • Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;
        • Система контроля натяжения полотна и автоматическое отключение в случае разрыва.
        • Удобное и простое управление станком с эргономичной панели, закрепленной на тумбе станка.
        • Упор для выставления заготовок со шкалой, длинной 500 мм в базовой комплектации. Предусмотренное конструкцией «свисание» отрезаемой части заготовки предотвращает заклинивание пилы в материале.