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Станок ленточнопильный Stalex BS-128HDR
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Ленточные пилы по металлу
    Станок ленточнопильный Stalex BS-128HDR
    Арт. stalex_84
    Станок ленточнопильный Stalex BS-128HDR

      Станок ленточнопильный Stalex BS-128HDR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_84

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Габариты, мм
      		960х540х1638
      Размер пильной ленты, мм
      		12.5х0.6х1638
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		128
      Макс. размер заготовки, мм
      		128х150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Модель Stalex BS-128HDR предназначена для пиления заготовок под различными углами на небольшом производстве, в вспомогательных участках, а так же в бытовом использовании и в мастерских. Подъём пильной рамы и зажим заготовки осуществляется оператором вручную. Скорость опускания пильной рамы, регулируется гидравликой (для модели Stalex BS-128HDR). 

        Простая конструкция с ременным приводом делает станок простым в эксплуатации. Удобная, быстро перестраиваемая система регулировки позволяет с минимальными потерями времени переходить на пиление различных размеров под разными углами 0° +45° +60°. Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Поскольку станок Stalex BS-128HDR открывает линейку станков с гидроразгрузкой – он схож параметрами резки с ручными станками, это пиление не крупных заготовок (профили, уголки, трубы) – станки таких размеров, для обработки заготовок профилей малого сечения не комплектуются СОЖ.