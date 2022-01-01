Станок ленточнопильный Stalex BS-128HDR

Модель Stalex BS-128HDR предназначена для пиления заготовок под различными углами на небольшом производстве, в вспомогательных участках, а так же в бытовом использовании и в мастерских. Подъём пильной рамы и зажим заготовки осуществляется оператором вручную. Скорость опускания пильной рамы, регулируется гидравликой (для модели Stalex BS-128HDR).

Простая конструкция с ременным приводом делает станок простым в эксплуатации. Удобная, быстро перестраиваемая система регулировки позволяет с минимальными потерями времени переходить на пиление различных размеров под разными углами 0° +45° +60°. Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Поскольку станок Stalex BS-128HDR открывает линейку станков с гидроразгрузкой – он схож параметрами резки с ручными станками, это пиление не крупных заготовок (профили, уголки, трубы) – станки таких размеров, для обработки заготовок профилей малого сечения не комплектуются СОЖ.