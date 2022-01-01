Станок ленточнопильный Stalex BS-150

Движение ленты осуществляется через мотор-редуктор с плавной регулировкой скорости резания, в диапазоне 66-85 м/мин, для различных материалов.

Мощный мотор 2,0 кВт.

Пиление под углом 0° +45° +60°.

Литая алюминиевая рама станка.

Небольшой вес и компактные габариты позволяют легко перемещать станок по объектам.

Плавная регулировка скорость вращения пилы - 66-85 м/мин.

Высота полотна 20 мм – для резки заготовок с высокой точностью.

На ручных ленточнопильных станках, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы - остановка пилы – подъем рамы) осуществляется оператором вручную. Станок Stalex BS-150 позволяет делать распилы профильных и полых заготовок до 150 мм и 150х140мм. Станок с возможностью поворота корпуса пилы от 0° +45° +60°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила. Режущий инструмент – бесконечная сварная ленточная пила, размером 20х0,9х1735 мм. Данная модель оснащена стационарными тисками, для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, за счет вращения маховика, подача заготовки - также вручную. Станок предназначен для обработки небольшого количества металла, данная модель находит широкое применение в бытовом использовании, штучном производстве, а также на стройплощадках и в мастерских. Высокая мощность 2,0 кВт и высота полота 20мм позволяют эффективно работать с не большими и средними заготовками в основном из низкоуглеродистой и углеродистой стали. Основное преимущество ручных станков – низкая стоимость при сохранении высокого качества реза, недорогого обслуживания и эксплуатации. При небольших объемах производства в цехах небольших и средних предприятий, в монтажных и ремонтных мастерских незаменимы ручные ленточнопильные станки. Ленточное полотно:Особенности и преимущества: