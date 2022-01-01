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Станок ленточнопильный Stalex BS-150
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Ленточные пилы по металлу
    Станок ленточнопильный Stalex BS-150
    Арт. stalex_14195
    Станок ленточнопильный Stalex BS-150

      Станок ленточнопильный Stalex BS-150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_14195

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Вес, кг
      		34
      Габариты, мм
      		980х420х530
      Размер пильной ленты, мм
      		20х0.9х1735
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • На ручных ленточнопильных станках, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы - остановка пилы – подъем рамы) осуществляется оператором вручную. Станок Stalex BS-150 позволяет делать распилы профильных и полых заготовок до 150 мм и 150х140мм. Станок с возможностью поворота корпуса пилы от 0° +45° +60°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила. Режущий инструмент – бесконечная сварная ленточная пила, размером 20х0,9х1735 мм. Данная модель оснащена стационарными тисками, для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, за счет вращения маховика, подача заготовки - также вручную. Станок предназначен для обработки небольшого количества металла, данная модель находит широкое применение в бытовом использовании, штучном производстве, а также на стройплощадках и в мастерских. Высокая мощность 2,0 кВт и высота полота 20мм позволяют эффективно работать с не большими и средними заготовками в основном из низкоуглеродистой и углеродистой стали. Основное преимущество ручных станков – низкая стоимость при сохранении высокого качества реза, недорогого обслуживания и эксплуатации. При небольших объемах производства в цехах небольших и средних предприятий, в монтажных и ремонтных мастерских незаменимы ручные ленточнопильные станки. Ленточное полотно:
        • Движение ленты осуществляется через мотор-редуктор с плавной регулировкой скорости резания, в диапазоне 66-85 м/мин, для различных материалов.
        Особенности и преимущества:
        • Мощный мотор 2,0 кВт.
        • Пиление под углом 0° +45° +60°.
        • Литая алюминиевая рама станка.
        • Небольшой вес и компактные габариты позволяют легко перемещать станок по объектам.
        • Плавная регулировка скорость вращения пилы - 66-85 м/мин.
        • Высота полотна 20 мм – для резки заготовок с высокой точностью.