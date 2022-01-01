Станок ленточнопильный Stalex BS-916V

Возможность поворота 0…+45°.

Гидравлическая система подачи для плавного опускания рабочей консоли.

Подвижная направляющая для повышения жёсткости пиления заготовок (расстояние движения направляющей по салазкам – составляет 410 мм).

Плавная регулировка скорость вращения пилы 18-102 м/мин (позволяющая обрабатывать большой спектр материалов – сталь/нержавеющая сталь, цветные материалы).

Ручное натяжение ленты, маховик со встроенной шкалой позволяет быстро и легко производить натяжение пильной ленты. Концевики отключающие станок, при поднятии крышек маховика вращения полотна.

Механические тиски с узлом быстрой регулировки перемещения губок тисков и поворотом до 45°.

Встроенная система охлаждения - помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ.

Пила ленточная квалитет М42 в комплектации (для запуска и начало работы).

Регулируемый упор.

Автоматический выключатель окончания распила.

Съемный поддон предназначен для сбора и легкой утилизации образующейся стружки.

Панель управления установлена на консоли ленточнопильного станка, что обеспечивает максимальный контроль во время распила.

Надежный мощный двигатель (1,5 кВт) для стабильной работы на повышенных оборотах.

Станок оснащён твёрдосплавными пластинами и подшипниками для точного позиционирования ленточнопильного полотна.

Щёткой для снятия стружки с полотна (вращающаяся от движения полотна.

Клиноременной ремень, инструкция, инструменты, упор размещены под съёмным поддоном.

На станках Stalex с гидроразгрузкой, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы) происходит в автоматическом режиме благодаря гидравлической системе. Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила, подъём рамы осуществляется оператором вручную. Станок Stalex BS-916V разработан для резки черных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением, конструкция позволяет делать макс. распилы полых заготовок (труб) диаметром до 229мм, а также. В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок имеет поворот губок тисков, для пиления под углом необходимо изменять угол установки тисков. Высота полотна 27мм позволяет пилить c высокой точностью и параллельностью полые и профильные заготовки под различными углами, в том числе и сплошные заготовки. Модель Stalex BS-916V имеет возможность бесступенчатого регулирования скорости лезвия посредством бесступенчатого вариатора. Станки находят широкое применение в серийном и мелкосерийном производстве. Система СОЖ в стандартной комплектации, регулировка скорости осуществляется при помощи бесступенчатой регулировки скорости. Особенности и преимущества: