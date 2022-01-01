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Станок ленточнопильный Stalex BS-916V
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Ленточные пилы по металлу
    Станок ленточнопильный Stalex BS-916V
    Арт. stalex_14135
    Станок ленточнопильный Stalex BS-916V

      Станок ленточнопильный Stalex BS-916V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_14135

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Вес, кг
      		300
      Размер пильной ленты, мм
      		27х0.9х3035
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		229
      Макс. размер заготовки, мм
      		127х405
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • На станках Stalex с гидроразгрузкой, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы) происходит в автоматическом режиме благодаря гидравлической системе. Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила, подъём рамы осуществляется оператором вручную. Станок Stalex BS-916V разработан для резки черных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением, конструкция позволяет делать макс. распилы полых заготовок (труб) диаметром до 229мм, а также. В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок имеет поворот губок тисков, для пиления под углом необходимо изменять угол установки тисков. Высота полотна 27мм позволяет пилить c высокой точностью и параллельностью полые и профильные заготовки под различными углами, в том числе и сплошные заготовки. Модель Stalex BS-916V имеет возможность бесступенчатого регулирования скорости лезвия посредством бесступенчатого вариатора. Станки находят широкое применение в серийном и мелкосерийном производстве. Система СОЖ в стандартной комплектации, регулировка скорости осуществляется при помощи бесступенчатой регулировки скорости. Особенности и преимущества:
        • Возможность поворота 0…+45°.
        • Гидравлическая система подачи для плавного опускания рабочей консоли.
        • Подвижная направляющая для повышения жёсткости пиления заготовок (расстояние движения направляющей по салазкам – составляет 410 мм).
        • Плавная регулировка скорость вращения пилы 18-102 м/мин (позволяющая обрабатывать большой спектр материалов – сталь/нержавеющая сталь, цветные материалы).
        • Ручное натяжение ленты, маховик со встроенной шкалой позволяет быстро и легко производить натяжение пильной ленты. Концевики отключающие станок, при поднятии крышек маховика вращения полотна.
        • Механические тиски с узлом быстрой регулировки перемещения губок тисков и поворотом до 45°.
        • Встроенная система охлаждения - помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ.
        • Пила ленточная квалитет М42 в комплектации (для запуска и начало работы).
        • Регулируемый упор.
        • Автоматический выключатель окончания распила.
        • Съемный поддон предназначен для сбора и легкой утилизации образующейся стружки.
        • Панель управления установлена на консоли ленточнопильного станка, что обеспечивает максимальный контроль во время распила.
        • Надежный мощный двигатель (1,5 кВт) для стабильной работы на повышенных оборотах.
        • Станок оснащён твёрдосплавными пластинами и подшипниками для точного позиционирования ленточнопильного полотна.
        • Щёткой для снятия стружки с полотна (вращающаяся от движения полотна.
        • Клиноременной ремень, инструкция, инструменты, упор размещены под съёмным поддоном.