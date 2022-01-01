Станок ленточнопильный Stalex BS-916V
Арт. stalex_14135
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|300
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Размер пильной ленты, мм
|27х0.9х3035
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Макс. диаметр заготовки, мм
|229
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Макс. размер заготовки, мм
|127х405
- На станках Stalex с гидроразгрузкой, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы) происходит в автоматическом режиме благодаря гидравлической системе. Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила, подъём рамы осуществляется оператором вручную. Станок Stalex BS-916V разработан для резки черных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением, конструкция позволяет делать макс. распилы полых заготовок (труб) диаметром до 229мм, а также. В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок имеет поворот губок тисков, для пиления под углом необходимо изменять угол установки тисков. Высота полотна 27мм позволяет пилить c высокой точностью и параллельностью полые и профильные заготовки под различными углами, в том числе и сплошные заготовки. Модель Stalex BS-916V имеет возможность бесступенчатого регулирования скорости лезвия посредством бесступенчатого вариатора. Станки находят широкое применение в серийном и мелкосерийном производстве. Система СОЖ в стандартной комплектации, регулировка скорости осуществляется при помощи бесступенчатой регулировки скорости. Особенности и преимущества:
- Возможность поворота 0…+45°.
- Гидравлическая система подачи для плавного опускания рабочей консоли.
- Подвижная направляющая для повышения жёсткости пиления заготовок (расстояние движения направляющей по салазкам – составляет 410 мм).
- Плавная регулировка скорость вращения пилы 18-102 м/мин (позволяющая обрабатывать большой спектр материалов – сталь/нержавеющая сталь, цветные материалы).
- Ручное натяжение ленты, маховик со встроенной шкалой позволяет быстро и легко производить натяжение пильной ленты. Концевики отключающие станок, при поднятии крышек маховика вращения полотна.
- Механические тиски с узлом быстрой регулировки перемещения губок тисков и поворотом до 45°.
- Встроенная система охлаждения - помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ.
- Пила ленточная квалитет М42 в комплектации (для запуска и начало работы).
- Регулируемый упор.
- Автоматический выключатель окончания распила.
- Съемный поддон предназначен для сбора и легкой утилизации образующейся стружки.
- Панель управления установлена на консоли ленточнопильного станка, что обеспечивает максимальный контроль во время распила.
- Надежный мощный двигатель (1,5 кВт) для стабильной работы на повышенных оборотах.
- Станок оснащён твёрдосплавными пластинами и подшипниками для точного позиционирования ленточнопильного полотна.
- Щёткой для снятия стружки с полотна (вращающаяся от движения полотна.
- Клиноременной ремень, инструкция, инструменты, упор размещены под съёмным поддоном.