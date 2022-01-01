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Станок ленточнопильный Stalex SBS-150G
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Ленточные пилы по металлу
    Станок ленточнопильный Stalex SBS-150G
    Арт. stalex_11146
    Станок ленточнопильный Stalex SBS-150G

      Станок ленточнопильный Stalex SBS-150G

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_11146

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Вес, кг
      		58
      Размер пильной ленты, мм
      		13х0.65х1735
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		150
      Макс. размер заготовки, мм
      		150х180
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручные станки Stalex отвечают европейским стандартам качества и надёжности, станки данной категории пользуются популярностью и предназначены для мастерских, цехов, строительных объектов. Подъём пильной рамы, зажим заготовки и процесс пиления осуществляется оператором вручную. Станок Stalex SBS-150G позволяет делать распилы заготовок диаметром до 150мм. В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок европейского образца с возможностью поворота корпуса пилы от 0° до +45° и +60° (поградусно), предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила. Режущий инструмент – бесконечная сварная ленточная пила. Полотно натягивается с помощью натяжного шкива. Натяжной шкив приводится в движение приводным шкивом, который в свою очередь, приводится через редуктор. Используя данную модель, для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка – что позволяет работать с длинномерными заготовками быстро и удобно. Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Наличие системы СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой производительности. Модель предназначена для использования на малых и средних предприятиях по производству металлических конструкций. Особенности и преимущества:
        • Движение ленты осуществляется через зубчатый привод с плавной регулировкой скорости вращения полотна (34 м/мин).
        • Высокое качество, точность распилки и узкая ширина пропила.
        • Регулируемая подача СОЖ в зону резания.
        • Высокая стойкость инструмента.
        • Малая энергоёмкость.
        • Легкость и простота в обслуживания.