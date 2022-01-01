Станок ленточнопильный Stalex SBS-150G

Движение ленты осуществляется через зубчатый привод с плавной регулировкой скорости вращения полотна (34 м/мин).

Высокое качество, точность распилки и узкая ширина пропила.

Регулируемая подача СОЖ в зону резания.

Высокая стойкость инструмента.

Малая энергоёмкость.

Легкость и простота в обслуживания.

Ручные станки Stalex отвечают европейским стандартам качества и надёжности, станки данной категории пользуются популярностью и предназначены для мастерских, цехов, строительных объектов. Подъём пильной рамы, зажим заготовки и процесс пиления осуществляется оператором вручную. Станок Stalex SBS-150G позволяет делать распилы заготовок диаметром до 150мм. В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок европейского образца с возможностью поворота корпуса пилы от 0° до +45° и +60° (поградусно), предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила. Режущий инструмент – бесконечная сварная ленточная пила. Полотно натягивается с помощью натяжного шкива. Натяжной шкив приводится в движение приводным шкивом, который в свою очередь, приводится через редуктор. Используя данную модель, для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка – что позволяет работать с длинномерными заготовками быстро и удобно. Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Наличие системы СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой производительности. Модель предназначена для использования на малых и средних предприятиях по производству металлических конструкций. Особенности и преимущества: