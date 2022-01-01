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Станок ленточнопильный Stalex SBS-205
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Ленточные пилы по металлу
    Станок ленточнопильный Stalex SBS-205
    Арт. stalex_11148
    Станок ленточнопильный Stalex SBS-205

      Станок ленточнопильный Stalex SBS-205

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_11148

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Вес, кг
      		190
      Размер пильной ленты, мм
      		20х0.9х2360
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		205
      Макс. размер заготовки, мм
      		215х205
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • На станках с гидроразгрузкой, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы) происходит в автоматическом режиме благодаря гидравлической системе. Подъём рамы осуществляется оператором вручную. Станок Stalex SBS-205 позволяет делать распилы заготовок диаметром до 205мм. В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок европейского образца с возможностью поворота корпуса пилы от 0° до +45°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила. Режущий инструмент – бесконечная сварная ленточная пила. Полотно натягивается с помощью натяжного шкива. Натяжной шкив приводится в движение приводным шкивом, который в свою очередь, приводится через редуктор. Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила. Используя данную модель, имеющую быстрорегулируемые тиски для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Тиски с системой быстрого отвода ускоряют процесс смены заготовки (ускоренный отвод подвижной губки происходит без вращения маховика). Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Наличие системы СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой производительности. На станке размещена щётка для удаления стружки, приводимое в движение попутным движением полотна. Модель предназначена для использования на малых и средних предприятиях по производству металлических конструкций. Особенности и преимущества:
        • Движение ленты осуществляется через клиноременной привод в 4-х режимах (24; 41; 61 или 82 м/мин).
        • Высокая производительность.
        • Высокое качество, точность распилки и узкая ширина пропила.
        • Регулировка угла поворота рамы вдоль шкалы.
        • Регулируемая подача СОЖ в зону резания.
        • Высокая стойкость инструмента.
        • Малая энергоёмкость.
        • Легкость и простота в обслуживания.
        Основные элементы cтанка Stalex SBS-205:
        • Литая чугунная рама гарантирует жесткость станка и гасит вибрации.
        • Опускание рамы осуществляется под собственным весом.
        • Заданная скорость и плавность хода рамы обеспечиваются гидравлическим демпфером.
        • Плавная регулировка скорости опускания рамы (подвод и рабочий ход).
        • Быстрый зажим заготовки (тиски с ручным зажимом, и доводчиком).
        • Станция охлаждения, обеспечивает подачу СОЖ, расположена внутри рамы.
        Стандартная комплектация для Stalex SBS-205:
        • Поворотный стол с возможность поворота 0°…+45°.
        • Подвижные направляющие.
        • Перепускной клапан, плавная регулировка опускания пильной рамы.
        • Тиски с ручным зажимом, и доводчиком.
        • Механическое натяжение ленты.
        • Мерный упор 150 мм.
        • Помпа для подачи СОЖ c краном для регулировки напора СОЖ.
        • Пила ленточная квалитет М42.