Станок ленточнопильный Stalex SBS-205

Движение ленты осуществляется через клиноременной привод в 4-х режимах (24; 41; 61 или 82 м/мин).

Высокая производительность.

Высокое качество, точность распилки и узкая ширина пропила.

Регулировка угла поворота рамы вдоль шкалы.

Регулируемая подача СОЖ в зону резания.

Высокая стойкость инструмента.

Малая энергоёмкость.

Легкость и простота в обслуживания.

Литая чугунная рама гарантирует жесткость станка и гасит вибрации.

Опускание рамы осуществляется под собственным весом.

Заданная скорость и плавность хода рамы обеспечиваются гидравлическим демпфером.

Плавная регулировка скорости опускания рамы (подвод и рабочий ход).

Быстрый зажим заготовки (тиски с ручным зажимом, и доводчиком).

Станция охлаждения, обеспечивает подачу СОЖ, расположена внутри рамы.

Поворотный стол с возможность поворота 0°…+45°.

Подвижные направляющие.

Перепускной клапан, плавная регулировка опускания пильной рамы.

Тиски с ручным зажимом, и доводчиком.

Механическое натяжение ленты.

Мерный упор 150 мм.

Помпа для подачи СОЖ c краном для регулировки напора СОЖ.

Пила ленточная квалитет М42.

На станках с гидроразгрузкой, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы) происходит в автоматическом режиме благодаря гидравлической системе. Подъём рамы осуществляется оператором вручную. Станок Stalex SBS-205 позволяет делать распилы заготовок диаметром до 205мм. В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок европейского образца с возможностью поворота корпуса пилы от 0° до +45°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила. Режущий инструмент – бесконечная сварная ленточная пила. Полотно натягивается с помощью натяжного шкива. Натяжной шкив приводится в движение приводным шкивом, который в свою очередь, приводится через редуктор. Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила. Используя данную модель, имеющую быстрорегулируемые тиски для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Тиски с системой быстрого отвода ускоряют процесс смены заготовки (ускоренный отвод подвижной губки происходит без вращения маховика). Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Наличие системы СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой производительности. На станке размещена щётка для удаления стружки, приводимое в движение попутным движением полотна. Модель предназначена для использования на малых и средних предприятиях по производству металлических конструкций. Особенности и преимущества:Основные элементы cтанка Stalex SBS-205:Стандартная комплектация для Stalex SBS-205: