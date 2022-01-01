Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Станок ленточнопильный Stalex SBS-250G
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    Станок ленточнопильный Stalex SBS-250G
    Арт. stalex_11152
    Станок ленточнопильный Stalex SBS-250G

      Станок ленточнопильный Stalex SBS-250G

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_11152

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Вес, кг
      		330
      Размер пильной ленты, мм
      		27х0.9х2715
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		250
      Макс. размер заготовки, мм
      		310x240
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • На станках с гидроразгрузкой, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы) происходит в автоматическом режиме благодаря гидравлической системе. Подъём рамы осуществляется оператором вручную. Станок Stalex SBS-250G позволяет делать распилы заготовок диаметром до 250мм. В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок с возможностью поворота корпуса пилы от -45° 0° до +60°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила. Полотно натягивается с помощью натяжного шкива. Натяжной шкив приводится в движение приводным шкивом, который в свою очередь, приводится через редуктор. Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила. Используя данную модель имеющую быстро регулируемые тиски для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Тиски с системой быстрого отвода ускоряют процесс смены заготовки (ускоренный отвод подвижной губки происходит без вращения маховика). Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Наличие система СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой производительности. Станок предназначен для обработки большого количества металла, данная модель находит широкое применение в серийном и мелкосерийном производстве. Ленточное полотно:
        • Движение ленты осуществляется через мотор-редуктор в 2-х режимах (36 или 72 м/мин).
        Процесс пиления:
        • Точность движения ленты обеспечивается за счет твердосплавных направляющих пластин и роликовых подшипников.
        • Регулировка угла поворота вдоль шкалы.
        • Регулируемая подача СОЖ в зону резания.
        Стандартная комплектация для Stalex SBS-250G:
        • Поворотный стол с возможность поворота -45°…0°…+60.
        • Подвижные направляющие с твердосплавными пластинками.
        • Перепускной клапан плавная регулировка опускания пильной рамы.
        • Тиски с ручным зажимом, и доводчиком.
        • Скорость вращения пилы, фиксированная 36,72 м/мин.
        • Ручное натяжение ленты + концевик натяжения полотна + тензометр.
        • Мерный упор 500 мм.
        • Подающий ролик (крепится к тумбе станка).
        • Приёмный лоток (устанавливается на тумбу станка).
        • Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ.
        • Пила ленточная квалитет М42.
        Основные элементы cтанка Stalex SBS-250G:
        • Литая чугунная рама гарантирует жесткость станка и гасит вибрации.
        • Опускание рамы осуществляется под собственным весом.
        • Заданная скорость и плавность хода рамы обеспечиваются гидравлическим демпфером.
        • Плавная регулировка скорости опускания рамы (подвод и рабочий ход).
        • Быстрый зажим заготовки (тиски с ручным зажимом, и доводчиком).
        • Станция охлаждения, обеспечивает подачу СОЖ, расположена внутри рамы.