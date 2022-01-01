Станок ленточнопильный Stalex SBS-250G
Арт. stalex_11152
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|330
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Размер пильной ленты, мм
|27х0.9х2715
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Макс. диаметр заготовки, мм
|250
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Макс. размер заготовки, мм
|310x240
- На станках с гидроразгрузкой, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы) происходит в автоматическом режиме благодаря гидравлической системе. Подъём рамы осуществляется оператором вручную. Станок Stalex SBS-250G позволяет делать распилы заготовок диаметром до 250мм. В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок с возможностью поворота корпуса пилы от -45° 0° до +60°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила. Полотно натягивается с помощью натяжного шкива. Натяжной шкив приводится в движение приводным шкивом, который в свою очередь, приводится через редуктор. Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила. Используя данную модель имеющую быстро регулируемые тиски для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Тиски с системой быстрого отвода ускоряют процесс смены заготовки (ускоренный отвод подвижной губки происходит без вращения маховика). Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Наличие система СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой производительности. Станок предназначен для обработки большого количества металла, данная модель находит широкое применение в серийном и мелкосерийном производстве. Ленточное полотно:
- Движение ленты осуществляется через мотор-редуктор в 2-х режимах (36 или 72 м/мин).
- Точность движения ленты обеспечивается за счет твердосплавных направляющих пластин и роликовых подшипников.
- Регулировка угла поворота вдоль шкалы.
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания.
- Поворотный стол с возможность поворота -45°…0°…+60.
- Подвижные направляющие с твердосплавными пластинками.
- Перепускной клапан плавная регулировка опускания пильной рамы.
- Тиски с ручным зажимом, и доводчиком.
- Скорость вращения пилы, фиксированная 36,72 м/мин.
- Ручное натяжение ленты + концевик натяжения полотна + тензометр.
- Мерный упор 500 мм.
- Подающий ролик (крепится к тумбе станка).
- Приёмный лоток (устанавливается на тумбу станка).
- Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ.
- Пила ленточная квалитет М42.
- Литая чугунная рама гарантирует жесткость станка и гасит вибрации.
- Опускание рамы осуществляется под собственным весом.
- Заданная скорость и плавность хода рамы обеспечиваются гидравлическим демпфером.
- Плавная регулировка скорости опускания рамы (подвод и рабочий ход).
- Быстрый зажим заготовки (тиски с ручным зажимом, и доводчиком).
- Станция охлаждения, обеспечивает подачу СОЖ, расположена внутри рамы.