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Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8
Найти аналог
Листогибочные станки
    Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8
    Арт. stalex_13223
    Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8
    Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8
    Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8
    Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8
    Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8
    Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8
    Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8
      Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8
      Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8
      Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8
      Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8
      Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8
      Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8
      Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8

      Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_13223

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина металла, мм
      		0.8
      Угол гиба, град.
      		135
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Станок Stalex BSM 2540/0.8 является универсальным для работы с отливами, откосами, доборными элементами кровли, в том числе и для работы с крупногабаритными изделиями - такие как квадратная вентиляция (общие габаритные размеры верхней прижимной балки составляют 170х170 мм (высота х глубина)). Возможность гибки от 0° до 135° – за один гиб, гибка до 180° – с дожатием в прижимной балке.

        Преимущества

        • Направляющий вертикальный узел перемещения прижимной балки, позволяет фиксировать лист с более сильным усилием-прижимом по всей длине станка
        • Эксцентриковый (кривошипный) механизм с ограничителем – позволяет быстро и удобно прижимать заготовки
        • На эксцентрике установлен стопор не позволяющей балке опускаться в верхнем положении и фиксирующий балку в нижнем положении
        • Гибка до 180° – с дожатием в прижимной балке, угол гиба 150° для полок до 15мм и 135° для полок более 15мм.
        • Комплектуются роликовый ножом для раскроя металла (в стандартной комплектации)
        • Удобное место для размещения роликового ножа, во время гибки листа
        • Рабочие поверхности прижимной, основной и гибочной балок изготовлены из легированной высокопрочной стали
        • Стальной сплошной уголок, отвечающий за прижим листа, крепится к прижимной балке через резьбовые соединения
        • Регулировка прижимной балки относительно основной и гибочной балок – фронтальное смещение
        • Регулировка прижимной балки в вертикальной плоскости
        • Регулировка гибочной балки, через узел настройки прямолинейности
        • Регулировка гибочной балки в вертикальной плоскости
        • Разборные стойки для облегчения транспортировки
        • Отверстия для крепления станка к полу