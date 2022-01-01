Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8
Арт. stalex_13223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Толщина металла, мм
|0.8
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Угол гиба, град.
|135
- Станок Stalex BSM 2540/0.8 является универсальным для работы с отливами, откосами, доборными элементами кровли, в том числе и для работы с крупногабаритными изделиями - такие как квадратная вентиляция (общие габаритные размеры верхней прижимной балки составляют 170х170 мм (высота х глубина)). Возможность гибки от 0° до 135° – за один гиб, гибка до 180° – с дожатием в прижимной балке.
Преимущества
- Направляющий вертикальный узел перемещения прижимной балки, позволяет фиксировать лист с более сильным усилием-прижимом по всей длине станка
- Эксцентриковый (кривошипный) механизм с ограничителем – позволяет быстро и удобно прижимать заготовки
- На эксцентрике установлен стопор не позволяющей балке опускаться в верхнем положении и фиксирующий балку в нижнем положении
- Гибка до 180° – с дожатием в прижимной балке, угол гиба 150° для полок до 15мм и 135° для полок более 15мм.
- Комплектуются роликовый ножом для раскроя металла (в стандартной комплектации)
- Удобное место для размещения роликового ножа, во время гибки листа
- Рабочие поверхности прижимной, основной и гибочной балок изготовлены из легированной высокопрочной стали
- Стальной сплошной уголок, отвечающий за прижим листа, крепится к прижимной балке через резьбовые соединения
- Регулировка прижимной балки относительно основной и гибочной балок – фронтальное смещение
- Регулировка прижимной балки в вертикальной плоскости
- Регулировка гибочной балки, через узел настройки прямолинейности
- Регулировка гибочной балки в вертикальной плоскости
- Разборные стойки для облегчения транспортировки
- Отверстия для крепления станка к полу