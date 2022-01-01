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Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A
Найти аналог
Листогибочные станки
    Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A
    Арт. stalex_3962
    Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A
    Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A
    Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A
    Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A
    Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A
    Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A
    Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A
    Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A
      Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A
      Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A
      Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A
      Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A
      Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A
      Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A
      Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A
      Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A

      Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_3962

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина металла, мм
      		1.5
      Угол гиба, град.
      		135
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Листогиб Stalex серии W1.5 предназначен для изготовления различных изделий из листовых материалов с широкими и сложными формами. С гибкой изделий на четыре стороны таких как короба, поддоны, вентилируемые фасады и любые другие профильные металлоизделия.

        Преимущества

        • Станок поставляется с верхней прижимной сегментной балкой
        • Неограниченная глубина подачи материала
        • Регулируемая штанга для точной регулировки прогиба гибочной балки
        • Отверстия для смазки узла поворота гибочной балки
        • Возможность гибки на 135 градусов
        • Регулируемая штанга для точной регулировки прогиба прижимной балки
        • Отверстия для смазки узла хода прижимной балки
        • Подъём прижимной балки осуществляется не синхронно при помощи обеих ручек
        • Прижимная сегментная балка с различной шириной сегментов
        • Ширина гибочной балки 10 мм + ширина съёмного уголка 50 мм = 60 мм
        • Высота подъема прижимной сегментной балки 50 мм
        • Высота в прижатом состоянии без сегмента 50-53 мм
        • Регулируемая штанга для точной регулировки прогиба основной балки
        • Для фиксации станка к верстаку на основании предусмотрены крепежные отверстия