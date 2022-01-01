Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A
Арт. stalex_3962
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Толщина металла, мм
|1.5
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Угол гиба, град.
|135
- Листогиб Stalex серии W1.5 предназначен для изготовления различных изделий из листовых материалов с широкими и сложными формами. С гибкой изделий на четыре стороны таких как короба, поддоны, вентилируемые фасады и любые другие профильные металлоизделия.
Преимущества
- Станок поставляется с верхней прижимной сегментной балкой
- Неограниченная глубина подачи материала
- Регулируемая штанга для точной регулировки прогиба гибочной балки
- Отверстия для смазки узла поворота гибочной балки
- Возможность гибки на 135 градусов
- Регулируемая штанга для точной регулировки прогиба прижимной балки
- Отверстия для смазки узла хода прижимной балки
- Подъём прижимной балки осуществляется не синхронно при помощи обеих ручек
- Прижимная сегментная балка с различной шириной сегментов
- Ширина гибочной балки 10 мм + ширина съёмного уголка 50 мм = 60 мм
- Высота подъема прижимной сегментной балки 50 мм
- Высота в прижатом состоянии без сегмента 50-53 мм
- Регулируемая штанга для точной регулировки прогиба основной балки
- Для фиксации станка к верстаку на основании предусмотрены крепежные отверстия