Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x1260A

Преимущества

Станок поставляется с верхней прижимной сегментной балкой

Неограниченная глубина подачи материала

Регулируемая штанга для точной регулировки прогиба гибочной балки

Отверстия для смазки узла поворота гибочной балки

Возможность гибки на 135 градусов

Регулируемая штанга для точной регулировки прогиба прижимной балки

Отверстия для смазки узла хода прижимной балки

Подъём прижимной балки осуществляется не синхронно при помощи обеих ручек

Прижимная сегментная балка с различной шириной сегментов

Ширина гибочной балки 10 мм + ширина съёмного уголка 50 мм = 60 мм

Высота подъема прижимной сегментной балки 50 мм

Высота в прижатом состоянии без сегмента 50-53 мм

Регулируемая штанга для точной регулировки прогиба основной балки

Для фиксации станка к верстаку на основании предусмотрены крепежные отверстия

Листогиб Stalex серии W1.5 предназначен для изготовления различных изделий из листовых материалов с широкими и сложными формами. С гибкой изделий на четыре стороны таких как короба, поддоны, вентилируемые фасады и любые другие профильные металлоизделия.